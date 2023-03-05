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Meral Akşener o toplantıda neler yaşandığını anlattı: Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştüğünü söyleyen gazeteci Candaş Tolga Işık Akşener'in "İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı" dediğini aktardı

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 17:05
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Meral Akşener o toplantıda neler yaşandığını anlattı

Meral Akşener o toplantıda neler yaşandığını anlattı: Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le bir telefon görüşmesi yaptığını ve Akşener'in son toplantıda yaşananları anlattığını söyledi. Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Işık'ın paylaşımları şu şekilde:

"Az önce İYİ Parti Genel Bşk @meral_aksener 'le konuştum. Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı: "O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cb adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk.

Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim.

Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim++

Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı" dedi."

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