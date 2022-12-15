Meral Akşener Saraçhane'de konuştu: Zulüm sizinse sandık bizimdir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen cezanın ertesi gününde Saraçhane'de açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyenler burada. İstanbul’dan haykıranları duymadıkları anda biz Saraçhane’deyiz. Siz diyorsunuz ki “Saray sizinse Saraçhane bizimdir” 16 milyon İstanbullunun iradesi burada. Size bize terörist deseler de haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar da bu irade, bu yürek, bu cesaret bu demokrasi aşkı bu sandıkta verilecek cezanın ortaya koyduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiyelinin de Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduğunu görüyoruz. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Geldikleri gibi giderler. Demokrasi, sandık ve bu irade bizimdir"

Ayrıntılar gelecek...