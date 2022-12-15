15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Meral Akşener Saraçhane'de konuştu: Zulüm sizinse sandık bizimdir

Meral Akşener Saraçhane'de konuştu: Zulüm sizinse sandık bizimdir

Son dakika... Saraçhane'deki tarihi buluşmada, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun ardından sahneye çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener konuştu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 18:44
Takip Et

Meral Akşener Saraçhane'de konuştu: Zulüm sizinse sandık bizimdir

Meral Akşener Saraçhane'de konuştu: Zulüm sizinse sandık bizimdir
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen cezanın ertesi gününde Saraçhane'de açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyenler burada. İstanbul’dan haykıranları duymadıkları anda biz Saraçhane’deyiz. Siz diyorsunuz ki “Saray sizinse Saraçhane bizimdir” 16 milyon İstanbullunun iradesi burada. Size bize terörist deseler de haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar da bu irade, bu yürek, bu cesaret bu demokrasi aşkı bu sandıkta verilecek cezanın ortaya koyduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiyelinin de Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduğunu görüyoruz. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Geldikleri gibi giderler. Demokrasi, sandık ve bu irade bizimdir"

 

Ayrıntılar gelecek...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Millet son sözünü İstanbulda söyledi.2023’de Abbas vallah billah yolcu 🧳
15.12.2022 19:19
Bu insanlar fabrikada otobüslerle ücretli getirilmedi.bu millet çevre illerde gelmedi.Şunu söylemek istiyorum..2023 CB millet ittifakına hayırlı uğurlu olsun.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
4
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
5
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
7
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
﻿Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
﻿Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir Saraçhane'deki tarihi buluşmada konuştu
﻿Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
﻿Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
﻿Yalova’da 2 hırsız yakayı ele verdi
﻿Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
﻿Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
﻿Benzinle çatıya çıktı, polis ikna etti
﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
﻿Sivas'ta FETÖ firarisi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.