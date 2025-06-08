Meral Akşener sessizliğini bozdu! Dikkat çeken paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Dikkat çeken paylaşım

İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener hastanede tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için paylaşımda bulundu.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ve siyasetten uzaklaşan Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

AKŞENER’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Akşener,

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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