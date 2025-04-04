Meral Akşener sessizliğini bozdu! Dikkat çeken paylaşım

2022 yılında Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası sonrasında Saraçhane Mitingi’ne katılarak Ekrem İmamoğlu için 'oğlum' diyen Meral Akşener, İmamoğlu’nun gözaltı ve tutuklanması sürecinde tek bir kelime etmedi. Eski İYİ Parti Lideri Meral Akşener, eleştirilerin odağı oldu.

Siyasetten çekilmesinin ardından bir görünüp bir kaybolan Meral Akşener, Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılını andı.

MERAL AKŞENER'DEN ALPARSLAN TÜRKEŞ PAYLAŞIMI!

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Önüne çekilmek istenen karanlık sis perdelerini dimdik duruşuyla aşan cesareti,

Memleketi ve milleti için çalışmaktan asla vazgeçmeyen iradesi,

Türk milliyetçiliği davasına adadığı ömrü ve bu uğurda sergilediği eşsiz fedakârlıklarıyla daima hatrımızda, gönüllerimizde kalacak...

Büyük devlet adamı, Başbuğ #AlparslanTürkeş’i vefatının 28. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.