Akşener'den yeni video: Tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "lider iletişim kampanyası" kapsamında beşinci videosunu yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimler öncesinde; 'Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Başbakan' vurgularıyla işlenen lider iletişim kampanyasının beşinci videosunu “Devlet; tehditle, baskıyla, korkuyla yönetilmez. Çünkü hürriyet, istibdattan güçlüdür. Çünkü cesaret her zaman korkuyu yener. Çünkü #DevleteCesaretYakışır!” notuyla paylaştı.

“DÖNERSEM NAMERDİM”

Videoda Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Bunlar iyi günleri" diyerek hedef gösterilmesi ve 50 kişilik bir grup tarafından evinin basılması görüntülerine de yer verilirken, Akşener'in "Namertler ben buradayım buyurun. Elinden geleni ardına koymazsan namertsin. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Belinde silah olanlar, elinde tankı tüfeği olanlar beni korkutamadı da o gün onlardan korkanlar mı beni korkutacak?... Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Şart olsun ki dönersem namerdim" sözlerine yer verildi.