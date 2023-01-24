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Akşener'den yeni video: Tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2023 seçimi öncesinde lider iletişim kampanyası kapsamında sosyal medya hesabından bir video daha yayınladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 20:16
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Meral Akşener: Tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum

Akşener'den yeni video: Tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "lider iletişim kampanyası" kapsamında beşinci videosunu yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimler öncesinde; 'Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Başbakan' vurgularıyla işlenen lider iletişim kampanyasının beşinci videosunu “Devlet; tehditle, baskıyla, korkuyla yönetilmez. Çünkü hürriyet, istibdattan güçlüdür. Çünkü cesaret her zaman korkuyu yener. Çünkü #DevleteCesaretYakışır!” notuyla paylaştı.

“DÖNERSEM NAMERDİM”

Videoda Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Bunlar iyi günleri" diyerek hedef gösterilmesi ve 50 kişilik bir grup tarafından evinin basılması görüntülerine de yer verilirken, Akşener'in "Namertler ben buradayım buyurun. Elinden geleni ardına koymazsan namertsin. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Belinde silah olanlar, elinde tankı tüfeği olanlar beni korkutamadı da o gün onlardan korkanlar mı beni korkutacak?... Ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim. Şart olsun ki dönersem namerdim" sözlerine yer verildi.

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murat. yazgan
24.01.2023 21:13
büyük konuşma iyi degil  
 
Ramiz Ağa
24.01.2023 20:54
Lider dediğin senin gibi olmalı.allahu Ekber  
 
Erkan Aybek
24.01.2023 20:49
Eğer kılıçdaroğlunu aday yaparsanız tek başınıza kalacaksınız başkanım oy moy yok  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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