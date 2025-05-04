Meral Akşener uzun süre sonra suskunluğunu bozdu!

Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı.

Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Özgür Özel'in saldırının ardından yüzünde herhangi bir yaralanma ve iz olmazken, moralinin yerinde olduğu bildirildi.

Özgür Özel'e saldıran kişi nasıl tahliye oldu? Bakan Tunç açıkladı

SALDIRGAN YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir

AKŞENER’DEN “GEÇMİŞ OLSUN” MESAJI

İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’den de bir kınama mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizdeki demokratik siyaset zeminine, şiddetin gölgesinin bile düşmediği günlere kavuşmamızı temenni ediyorum.”