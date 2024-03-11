Meral Akşener vatandaşlarla buluştu. ‘Bugüne kadar hiçbir gezimde başka partiyi yermedim kendi partimi övmedim’

Şevket Goluk - Ankara / YENİÇAĞ

Meral Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Çubuk Belediye Başkan adayı Korhan Merki ile Çubuk Hükümet Caddesi'ne seçim otobüsüyle geldi.

Meral Akşener'in konuşmalarından satır başları;

Ben 3 sene zaten esnaf gezdim. Hakkari’den başlayıp Edirne’ye kadar bütün Türkiye’de ilçelerde. Her birinize uğrayamadım ama orada çok şey öğrendim. Çünkü esnaf hem istihdam yaratıyor Türkiye’de hem de üretileni satıyorsunuz. Ben sizlere dikkat çekmek amacıyla 3 sene gezdim ve O dükkanların içerisinde hiçbir başka partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Tamamen özne siz oldunuz ve sesinizi duyurmaya gayret ettim. İnancım şu benim; siyaset çok aşırı derecede yumruklaşmayı gerektirecek bir durum değil. Siz bize seçim oldu 2023’te dedin ki bana; Meral Hanım sen ve partini muhalefet yapıyorum benim avukatım olacaksın. Sistem budur. İktidara da döndün dedin ki; seni iktidar ediyorum sen de hizmet edeceksin. Seçim olmamış olsa ben yine buraya gelecektim. Bu sefer oy moy bahsetmeden diyecektim derdin nedir. Çok derin bazı şeyler varsa alacaktım seni kabul edersen Meclis’te seni konuşturacaktı. Sesin olacaktık. Siyaset bu.

ÇUBUK’TA TARIMI BİTİRDİLER, SAĞLIK KONUSUNDA BİTİĞİZ

Esnaf ziyareti sırasında bir esnafın "Bir değişim olması lazım Çubuk’ta Başkanım. Doğma büyüme çubukluyuz. Çiftçilik de tarım da yapıyoruz. Şu anda Çubuk’ta tarımı bitirdiler. Her yer hobi bahçesi oldu. Mesela sağlık konusunda Çubuk’ta bitiğiz. Direkt Ankara’ya gitmemiz gerekiyor. Sağlıkta sıfırız, tarım zaten bitiyor" sözleri üzerine Akşener: "Osman, tutun elimden. Bu arkadaşlara destek verin, tutun elimizden. Bak benim elimden tutun, ona verdiğiniz oy bana yarayacak. 2028’e kadar iktidar yerinde kalacak ama o iktidar nasıl hazır olda gelip karşınızda duracak. Tut elimden" dedi.

“EN İYİ ÇALIŞAN OYUMUZA TALİP”

Ayakkabı dükkanını ziyaret eden Akşener, “Bana göre seçimler, seçmenin bayramı. Bir tek şey rica ediyorum, ne olur şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeyin. Allah rızası için size faydası olacak kişiye oy verin” dedi. Esnaf ise Akşener’e şunları söyledi:

“Kişilerin veya partilerin sempatizanı değiliz. Biz çalışana, hizmet edene, bu ülkeyi sevene, bu ülkenin istikbali için gerçekten bir şeyler yapana oyumuzu değil, canımızı bile feda ederiz. Bizim için parti veya kişi önemli değil. Hizmet önemli. En iyi çalışan, bu ülke için faydalı şeyler yapacağını gösteren ya da söyleyen, ispatlayan bizim oyumuza talip.”