Meral Akşener ve Sinan Oğan'ı yerin dibine soktu! Ağıralioğlu dinamitin fitilini ateşledi...

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Bugünkü YouTube videosunda görüşmeye ilişkin bilgiler, mektup ile aktarıldı. Ağıralioğlu, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhurbaşkanlığı 2’nci turunda Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan’ı adeta bombaladı. AKP tarafından desteklendiğine yönelik iddialara ilişkin soruya Ağaralioğlu, “Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke” dedi.

OĞAN VE AKŞENER’İN ERDOĞAN DETAYI

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milliyetçi seçmenin adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı desteklemesi büyük tepkilere neden olmuştu. İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in ise 31 Mart'taki yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 3,77'lik oy oranıyla altıncı parti olması eleştirilerin odağı olmuştu. Akşener, istifasının ardından Erdoğan ile Beştepe’de gerçekleştirdiği buluşma ise kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Buluşma ile Erdoğan, Akşener’e açtığı tazminat davalarını da geri çekmişti.

“SİNAN OĞAN VE MERAL AKŞENER'İN BIRAKTIĞI BİR LEKE”

Oğan ve Akşener’in AKP’ye yakınlaşması ile AKP tarafından desteklendiğine yönelik iddialara ilişkin Fatih Altaylı’nın sorularına yanıt veren Ağıralioğlu, "Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var, haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar. Peki şunu soruyorum: Sizce AKP bugüne kadar beni hiç davet etmedi mi, gittim mi?” dedi.

“GÖLGEYE SIĞINANIN GÖLGESİ OLMAZ”

AKP’ye yakınlaşmam diyen Ağıralioğlu, “2023'ü düşünün. Ben İYİ Parti'den niye koptum? Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecekler diye. Peki Kılıçdaroğlu AKP'nin istediği aday değil miydi? AKP'nin adamı olsam Kılıçdaroğlu aday yapılmasın diye partiden ayrılma pahasına mücadele eder miydim? Ben AKP'ye yaklaşmam. Çünkü bilirim ki gölgeye sığınanın gölgesi olmaz” ifadelerini kullandı.