TBMM’de 8 Aralık’ta başlayan 2026 bütçe görüşmeleri dün tamamlandı. Ekonomik kriz, maaş azlığı hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken, milletvekilleri, şatafattan ödün vermiyor. Bütçe görüşmelerine AKP'li ismin milyonluk saati damga vurdu.

Korkusuz'dan Firuze Şenavcı'nın haberine göre, İYİ Parti’den seçilip AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bütçe görüşmelerine kolundaki 9 milyon 200 bin liralık saatle katıldı.

Hatipoğlu satış fiyatı 214 bin dolar, yani 9 milyon 200 bin lira olan Audemars Piguet marka saati sosyal medyada gündem oldu. Saatin ikinci eli bile 5 ile 7,5 milyon lira arasında değişiyor. Vatandaşlar gündem olan saate verilen parayla İstanbul’da 3+1 daire alınabildiğini altını çizdi.

Nebi Hatipoğlu, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti. 7 Kasım 2023 tarihinde AKP'ye katıldı.

'AKP'DE NE İŞİM VAR' DEMİŞTİ...

Hatipoğlu'na seçim öncesi katıldığı bir programda "AKP iktidar olursa AK Parti’ye geçer misiniz?" sorusu yöneltilmiş, Hatipoğlu ise "Tabi ki geçmem. Ne işim var. Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Siyaseti iş olarak yapanlar ve hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Allah siyaseti iş kolu olarak yapmayı nasip etmesin." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Hatipoğlu'nun saati akıllara AKP’li Devlet eski Bakanı Zafer Çağlayan’ı getirdi. 17-25 Aralık operasyonları sonrası görevden alınan 3 bakandan biri olan Çağlayan da Patek Philippe marka o günün fiyatı ile 463 bin Euro (bugünkü kurla 23 milyon lira) değerinde olan saati ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Zarrab’ın hediye ettiği, ücretini Zarrab’a ödediğini öne sürmüştü.