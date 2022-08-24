Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

Seçim yaklaşırken 6’lı masanın ortak adayının kim olacağı merak ediliyor.

İYİ Parti lideri Akşener, “ortak aday” açıklamasını değerlendirdi. Akşener, "Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, İYİ Parti başkanlık divanı toplantısının ana gündeminde 6’lı masanın son toplantısı vardı. Divanda, bildiri metnindeki “ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı” belirten maddesine başlık açıldı. Maddenin, çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi.

"ADAYLIĞIM TARTIŞMAYA KAPALI"

Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener, “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca seçimin erken mi zamanında mı yapılacağı, seçim güvenliği, Akşener’in saha çalışmaları, il ve ilçe gezileri de gündeme geldi. Parlamenter sistemin temel ilkelerinin çalışıldığı komisyonların önemine işaret edilirken 6’lı masanın “ortak sorunlar ortak sorumluluk” misyonuna da dikkat çekildi.