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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanı toplantısında, “ortak aday” ile ilgili konuştu. Akşener, “Adaylığım tartışmaya kapalı. Aday değilim, olmayacağım. Birinci parti olursak başbakanım” dedi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:09
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:55
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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birinci parti olursak başbakanım

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
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Seçim yaklaşırken 6’lı masanın ortak adayının kim olacağı merak ediliyor. 

İYİ Parti lideri Akşener, “ortak aday” açıklamasını değerlendirdi.  Akşener, "Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, İYİ Parti başkanlık divanı toplantısının ana gündeminde 6’lı masanın son toplantısı vardı. Divanda, bildiri metnindeki “ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusundaki kararlılığı” belirten maddesine başlık açıldı. Maddenin, çoklu aday tartışmalarına son vermesi açısından da önemli olduğu belirtildi.

"ADAYLIĞIM TARTIŞMAYA KAPALI"

Akşener, buluşmayı kurmaylarına anlatırken kendisinin adaylığının “yazılıp çizildiğine” dikkat çekerek “Adaylığım tartışmaya kapalı. Böyle bir şey (adaylığım) söz konusu değil. Ben aday değilim, olmayacağım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener, “Başbakanlık” sözlerini yineleyerek “Birinci parti olursak başbakanım” ifadelerini kullandı. 

Toplantıda ayrıca seçimin erken mi zamanında mı yapılacağı, seçim güvenliği, Akşener’in saha çalışmaları, il ve ilçe gezileri de gündeme geldi. Parlamenter sistemin temel ilkelerinin çalışıldığı komisyonların önemine işaret edilirken 6’lı masanın “ortak sorunlar ortak sorumluluk” misyonuna da dikkat çekildi. 

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Vatansever
24.08.2022 15:49
Sırf kendini aday yapmak için 6lı masayı kullanıyor bu basiretsizlik örneği chp lideri. Eğer olursa gider ayak bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıp gitmiş olacak bencil.  
 
Vatandaş
24.08.2022 14:58
Eyyyyy Ensarlar soyadınızı da değiştirseniz ülkenize gi-de-cek-Si-niz� ‘de  
 
Vatandaş
24.08.2022 14:57
Türkiye’nin 13.Cumhurbaşkanı Mahsur Yavaş..Türk milletine hayırlı olsun..Ensarlara ve Ensar’ı destekleyenlere değil.  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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