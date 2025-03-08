Meral Akşener'den dikkat çeken mesaj! Sessizliğini bozdu

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Meral Akşener'den dikkat çeken mesaj! Sessizliğini bozdu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı paylaşan Meral Akşener," Kadınlar, toplumun üreten, yöneten, değiştiren ve dönüştüren en kıymetli gücüdür" ifadelerini kullandı.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaşımda bulundu.

AKŞENER'DEN KADINLARA MESAJ!

Sosyal medya platformu X'den paylaşımda bulunan Akşener,

"Hayatın her alanında karşılaştığı ayrımcılığa, zorbalığa ve haksızlığa karşı yıkılmayan, mücadeleden vazgeçmeyen değerli kadınlar,

Ne yazık ki uzun bir zamandır, erkek egemen diskurların, kadın kimliği üzerinden biçilen toplumsal rollerin ve dayatmaların oldukça kolay olduğu ve normalleştirildiği günlerden geçiyoruz.

Ancak şunu unutmayın ki, böylesi netameli zamanlarda verilen hiçbir mücadele yalnızca bireysel değil, toplumsal dönüşümün de bir parçasıdır.

Çünkü tarihimizde de nicelerine şahitlik ettiğimiz gibi kadınlar, toplumun üreten, yöneten, değiştiren ve dönüştüren en kıymetli gücüdür.

Bu gücün sadece belirli günlerde değil, her zaman hatırlarda kalmasını diliyor,

Emeğiyle, zekâsıyla ve cesaretiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum..." dedi.

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