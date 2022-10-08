Akşener'den Filenin Sultanları'na tebrik

İYİ Parti lideri Meral Akşener, F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ve son Sırbistan maçını oynayarak çeyrek finali resmileştiren Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
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