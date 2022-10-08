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Akşener'den Filenin Sultanları'na tebrik

İYİ Parti lideri Meral Akşener, F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ve son Sırbistan maçını oynayarak çeyrek finali resmileştiren Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 22:00
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Meral Akşener'den Filenin Sultanları'na tebrik

Akşener'den Filenin Sultanları'na tebrik
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, "Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen #FileninSultanları’nı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonluğa çok az kaldı!" ifadelerini kullandı.

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