Akşener, Bursaspor - Somaspor maçında bir grup taraftarın, Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü tezahüratta bulunmasından dolayı dayanışma telefonu açtığı öğrenildi.
T24'te yer alan habere göre, Leyla Zana’nın cinsiyetçi küfürlerle hedef alınması üzerine eski İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Zana’yı aradı.
Akşener, maruz kaldığı cinsiyetçi saldırı sebebiyle Zana’ya desteğini ve dayanışma dileklerini iletti. Görüşmenin pozitif geçtiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
16 Aralık’ta Bursaspor’un Somaspor'la oynadığı maçta bir grup Bursaspor taraftarı, Kürt kadın siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi küfürlü tezahüratta bulunmuştu. Zana’ya yönelik saldırıya siyasetçiler tepki göstermiş, Adalet Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.