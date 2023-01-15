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Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 2023 seçimleri öncesindeki kampanyasının görselleri paylaşıldı. Adalet vurgulu görselde Akşener ile hakkında ‘siyasi yasak’ kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı da yer aldı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 03:23
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Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası: Dikkat çeken İmamoğlu detayı

Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
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İYİ Parti’den yapılan açıklamaya göre 2023 seçimleri öncesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “lider iletişim kampanyası” başladı.

Açıklamada, “Akşener’in, AK Parti iktidarıyla birlikte Türk devlet anlayışında yaratılan yozlaşmaya, tahribata ve Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşmaya ilişkin, eleştirisini içeren kampanya toplamda 7 değer seti ve Sayın Meral Akşener’in Başbakanlık hedefi üzerine bina edildi” ifadeleri kullanıldı.

Kampanyada Akşener’in “devlet insanı” anlayışına dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“'Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Liyakat ve Başbakan' vurgularıyla; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in; Milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclisbaşkanvekilliği ve İYİ Parti Liderliğine uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatının getirdiği devlet insanı anlayışına işaret edildi.

'Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır' sloganlarıyla işlenen lider iletişim kampanyasında; Sayın Meral Akşener’in ilgili değer setleriyle örülü siyasi hayatı neticesinde, Başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle birlikte devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajı verildi.”

İMAMOĞLU AYRINTISI

Sadece İstanbul’daki billboardlarda kullanılacak ikinci versiyonda ise “iktidar tarafından yargı yoluyla adaletsizliğe uğrayan” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla, Akşener’in Saraçhane mitingindeki anlarından bir fotoğraf yer aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul'da denk geldiği söz konusu afişi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kampanyanın dijital iletişimi ise önümüzdeki günlerde Akşener’in resmî sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımlarıyla gerçekleşecek.

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