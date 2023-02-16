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Meral Akşener'den RTÜK'e uyarı: Haber suç değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) deprem yayınlarına müdahale girişiminde bulunacağını ifade ederek, “Haber suç değildir…. Hiç kimse unutmamalıdır ki; özgür medya bir gün herkese lazımdır. Ve özgür bir medya, özgür bir toplumun en önemli kazanımıdır” dedi. 

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:44
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Meral Akşener'den RTÜK'e uyarı

Meral Akşener'den RTÜK'e uyarı: Haber suç değildir
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Akşener açıklamasında şunları belirtti:

“Aziz milletim; tarihimizin en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız. Ülkemiz ve milletimiz, yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla derin bir acı yaşıyor. Mensubu olmaktan şeref duyduğum yüce Türk Milleti’nin, büyük dayanışmasına ve kardeşlik ruhuna bir kez daha şahitlik ediyoruz. Yıkım büyük, kayıplarımız çok, acımız sonsuz, ancak Türkiye’nin bu badireyi de atlatacağına olan inancımız tamdır. Arama-kurtarma çalışmaları devam ettiği için, “Bugünü, yarın konuşmak” üzere, bir hususa dikkatinizi çekmek isterim.

Çağımızın en önemli güçlerinden biri de basındır. Milletin haber alma hakkı da anayasal güvence altındaki vazgeçilmez bir haktır. Milletimiz günlerdir ekran başında, felaket bölgesinde ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor. Üzülerek görüyorum ki; canlarımız, devletin kendilerine uzanacak elini beklerken, devleti idare eden iktidar, RTÜK üzerinden milletimizin bu hakkına müdahaleye hazırlanıyor.

Bazı yayınlara dair eleştiri hakkımı saklı tutarak hatırlatmak isterim ki; bu süreçte, yakınlarından ve bölgeden haber almak için çırpınan aziz milletimizi bilgilendiren, felaketin boyutlarını gözler önüne seren, enkazlardan müjdeler vererek, hepimize nefes aldıran yayınlar, aba altından sopayı ya da cezayı değil, takdiri hak ediyor.

“HABER SUÇ DEĞİLDİR”

İktidar, RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına, milletimizin gelişmeleri, neden, milyonlarca dolar vererek satın aldırdığı televizyon kanallarından değil de bağımsız yayın yapan kanallardan izlediğini düşünmelidir. Haber suç değildir.

“ÖZGÜR MEDYA HERKESE LAZIM”

Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Asrın felaketi’ derken bu acıya dair bilgileri, felaketin boyutlarını milletimize ulaştırmak suç değil, olsa olsa durum tespitidir. Hiç kimse unutmamalıdır ki; özgür medya bir gün herkese lazımdır. Ve özgür bir medya, özgür bir toplumun en önemli kazanımıdır.  Aziz milletimizin haber alma hakkını koruyup kollamak adına, depremin ilk dakikalarından itibaren, sorumlu yayıncılık yapan bütün gazetecilerin ve televizyonların yanında olduğumuzu ilan ediyor, haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de bu büyük hatadan dönmeye davet ediyorum."(ANKA)

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