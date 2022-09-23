﻿Meral Akşener'den şehit Serkan Erkuş için baş sağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için taziye mesajı yayınladı.
Meral Akşener tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:
"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Serkan Erkuş'a Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun… 🇹🇷"
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