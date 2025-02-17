Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf! Sarışın halinden eser kalmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf! Sarışın halinden eser kalmadı

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uzun zaman sonra fotoğrafı paylaşıldı. Son olarak sarı saçlarıyla gündem olan Akşener'in son hali görenleri şaşırttı.

İYİ Parti Genel Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra kamuoyunda çok sık görüntü vermeyen Akşener, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasındaki sarı saçlı imajı dikkat çekmişti.

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Meral Akşener'den yeni fotoğraf karesi geldi.

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İYİ PARTİLİ İSİM PAYLAŞTI

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak Akşener'le fotoğrafını şu notla paylaştı:

Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım.

Kendisi çok iyi,medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var.

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