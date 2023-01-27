Meral Akşener'den yeni video. ‘Yeter söz milletindir. Çünkü Devlete Millet Yakışır’

Paylaşılan video; vatandaşların yaşadığı yokluğa dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışlarına ve ilgili çıkışlara Akşener cevap verdi.

"DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR, ENFLASYON İSE SON 24 YILIN ZİRVESİNDE"

“Döviz kurundaki artış durdurulamıyor. Enflasyon ise son 24 yılın zirvesinde.” sözleriyle başlayan videoda vatandaşların; düşen alım gücüne, yaşanan derin yoksulluğa ve geçim sıkıntısına ilişkin “Değil evimi geçindirmek, çocuklarımın ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorum.”, “Ben 70 yaşını gördüm böyle zalim bir hükümet görmedim.”, “Allah’tan önce bunlar öldürecek bizi.” tepkileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Ne diyor bu ya?”, “Sanane, sen kimsin ya?” söylemlerine yer verildi.

"YETER SÖZ MİLLETİNDİR DİYECEĞİZ VE ASLANLAR GİBİ İKTİDARA GELECEĞİZ"

Videonun sonunda ise Meral Akşener’in Meclis kürsüsünden söylediği sözlere yer verildi:

“'Yeter söz milletindir!’ diyeceğiz ve aslanlar gibi iktidara geleceğiz.” Önümüzdeki günlerde de kampanyanın diğer değer setleriyle ilgili video paylaşımları, yine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in resmî sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.”