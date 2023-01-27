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Meral Akşener'den yeni video. ‘Yeter söz milletindir. Çünkü Devlete Millet Yakışır’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yayınladığı video serisine bir yenisini daha ekledi. Akşener yayınlanan videoyu “'Yeter söz milletindir!' diyeceğiz ve bu harami düzeni milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü #DevleteMilletYakışır!” notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 20:41
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Meral Akşener'den yeni video. ‘Yeter söz milletindir, diyeceğiz ve bu harami düzeni milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü Devlete Millet Yakışır

Meral Akşener'den yeni video. ‘Yeter söz milletindir. Çünkü Devlete Millet Yakışır’
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Paylaşılan video; vatandaşların yaşadığı yokluğa dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışlarına ve ilgili çıkışlara Akşener cevap verdi.

"DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR, ENFLASYON İSE SON 24 YILIN ZİRVESİNDE"

“Döviz kurundaki artış durdurulamıyor. Enflasyon ise son 24 yılın zirvesinde.” sözleriyle başlayan videoda vatandaşların; düşen alım gücüne, yaşanan derin yoksulluğa ve geçim sıkıntısına ilişkin “Değil evimi geçindirmek, çocuklarımın ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorum.”, “Ben 70 yaşını gördüm böyle zalim bir hükümet görmedim.”, “Allah’tan önce bunlar öldürecek bizi.” tepkileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Ne diyor bu ya?”, “Sanane, sen kimsin ya?” söylemlerine yer verildi.

"YETER SÖZ MİLLETİNDİR DİYECEĞİZ VE ASLANLAR GİBİ İKTİDARA GELECEĞİZ"

Videonun sonunda ise Meral Akşener’in Meclis kürsüsünden söylediği sözlere yer verildi:

“'Yeter söz milletindir!’ diyeceğiz ve aslanlar gibi iktidara geleceğiz.” Önümüzdeki günlerde de kampanyanın diğer değer setleriyle ilgili video paylaşımları, yine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in resmî sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.”

 

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Asker
27.01.2023 20:55
Yolun açık olsun Asena milliyetçiler ve ülkücüler olarak yanındayız.  
 
Teyyo emmi
27.01.2023 20:53
MİLLET Meral Akşener deyir ❤️  
 
1950
27.01.2023 20:47
Kemal beyden sonra ilk bayan CB olmanız da bu ülkeye çok yakışır, amin diyelim Meral hocam  
 
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