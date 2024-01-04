Meral Akşener’e gençlik operasyonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçirdiği gençleştirme operasyonuyla gündeme geldi.

Yerel seçimin yaklaşmasıyla birlikte siyasette sıcak günler yaşanırken, İYİ Parti lideri Ankara Çankaya’da kliniği bulunan Dermatolog Dr. Ali Şahan ile birlikte poz verdi.

Akşener’le birlikte fotoğrafını paylaşan Dermatolog Dr. Ali Şahan, “İyi ki geldiniz” ifadelerini kullandı.

Birçok ünlüye yüz germe, botoks, dolgu ve saç ekimi hizmeti veren Ali Şahan'ın müşterileri arasında Selin Ciğerci, Seda Sayan ve Safiye Soyman gibi isimler yer alıyor.