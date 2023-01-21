21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • ‘Başbakan Akşener’ sloganlarıyla karşılandı. Akşener'e Şanlıurfa'da vatandaşlardan yoğun ilgi

‘Başbakan Akşener’ sloganlarıyla karşılandı. Akşener'e Şanlıurfa'da vatandaşlardan yoğun ilgi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarınki İYİ Parti Şanlıurfa kongresi için bu akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Akşener, kent merkezinde parti otobüsünden vatandaşları selamladı. Akşener, Şanlıurfa’da kalacağı otelde partililer tarafından karşılandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 20:44
Takip Et

Meral Akşener'e Şanlıurfa'da vatandaşlardan yoğun ilgi

‘Başbakan Akşener’ sloganlarıyla karşılandı. Akşener'e Şanlıurfa'da vatandaşlardan yoğun ilgi
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarınki İYİ Parti Şanlıurfa kongresi için bu akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Akşener, kent merkezinde parti otobüsünden vatandaşları selamladı. Akşener, Şanlıurfa’da kalacağı otelde partililer tarafından karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti Diyarbakır 2. Kongresi’nde konuştu.

Akşener, kongre sonrası Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya geçti. Şanlıurfa’da İYİ Parti otobüsüyle kent turu yapan Akşener, yurttaşları selamladı. Geçtiğimiz aylarda AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Eşref Fakıbaba da Akşener’e eşlik etti.  

Akşener, Şanlıurfa’da kalacağı otelde partililer tarafından karşılandı. Partililer, Akşener’i; “Elif gibi dimdik” pankartı ile sık sık “Gençliğin umudu Meral Akşener, Başbakan Meral Akşener” sloganlarıyla karşıladı.

Akşener, yarın saat 12.30’da Mehmet Akif İnan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İYİ Parti Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi’ne katılacak.  

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Selim
21.01.2023 21:21
Havanda su dövmeyi adet haline getiren, eski Türkiye siyasetcilerden Türkiye ye hayır gelmez..  
 
Selim
21.01.2023 21:20
Havanda su dövmeyi adet haline getiren, eski Türkiye siyasetcilerden Türkiye ye hayır gelmez.  
 
Ülkücü Alperen
21.01.2023 20:58
Merhum Alparslan Türkeş kabrinde nurlar içinde rahat uyusun emaneti emin ellerde.Meral Akşener ❤️  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
2
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
3
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
4
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
5
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
6
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy alan Perinçek'ten olay yaratacak çıkış 'Vatan Partisi Meclis'e giremezse Türkiye kaosa girer'
7
﻿Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy alan Perinçek'ten olay yaratacak çıkış 'Vatan Partisi Meclis'e giremezse Türkiye kaosa girer'
﻿Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy alan Perinçek'ten olay yaratacak çıkış 'Vatan Partisi Meclis'e giremezse Türkiye kaosa girer'
﻿Gemi krank millerine gizlenen 55 kilo uyuşturucuyu 'Eris' buldu
﻿Gemi krank millerine gizlenen 55 kilo uyuşturucuyu 'Eris' buldu
﻿Gemi krank millerine gizlenen 55 kilo uyuşturucuyu 'Eris' buldu
﻿İstanbul'da indirimli toplu taşıma kartı kullanan öğrenci sayısı 3 milyon 950 bine dayandı
﻿İstanbul'da indirimli toplu taşıma kartı kullanan öğrenci sayısı 3 milyon 950 bine dayandı
﻿İstanbul'da indirimli toplu taşıma kartı kullanan öğrenci sayısı 3 milyon 950 bine dayandı
﻿Silah satışını yasaklayan yeni yasa askıya alındı
﻿Silah satışını yasaklayan yeni yasa askıya alındı
﻿Silah satışını yasaklayan yeni yasa askıya alındı
﻿Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.