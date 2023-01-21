‘Başbakan Akşener’ sloganlarıyla karşılandı. Akşener'e Şanlıurfa'da vatandaşlardan yoğun ilgi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarınki İYİ Parti Şanlıurfa kongresi için bu akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Akşener, kent merkezinde parti otobüsünden vatandaşları selamladı. Akşener, Şanlıurfa’da kalacağı otelde partililer tarafından karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti Diyarbakır 2. Kongresi’nde konuştu.

Akşener, kongre sonrası Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya geçti. Şanlıurfa’da İYİ Parti otobüsüyle kent turu yapan Akşener, yurttaşları selamladı. Geçtiğimiz aylarda AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Eşref Fakıbaba da Akşener’e eşlik etti.

Akşener, Şanlıurfa’da kalacağı otelde partililer tarafından karşılandı. Partililer, Akşener’i; “Elif gibi dimdik” pankartı ile sık sık “Gençliğin umudu Meral Akşener, Başbakan Meral Akşener” sloganlarıyla karşıladı.

Akşener, yarın saat 12.30’da Mehmet Akif İnan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İYİ Parti Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi’ne katılacak.