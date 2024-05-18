Meral Akşener’i çileden çıkaran yazı! Ünlü gazeteciyle mahkemelik oldu

Düzenleme: Damla Baylan
Meral Akşener’i çileden çıkaran yazı! Ünlü gazeteciyle mahkemelik oldu
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, kendisiyle ilgili bir yazı kaleme alan ünlü gazeteciye dava açtı.

Halk Tv’de hem program yapıp hem de yazılar kaleme alan Ayşenur Aslan, İYİ Parti’nin eski liderinin kendisine dava açtığını duyurdu.

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Arslan dün X hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün postadan bir dava tebligatı çıktı. Meral Akşener bir yazımdan şikayetçi olmuş. cezalandırılmamı talep ediyor. Şaşırmadım. Yakışmış!” ifadelerini kullandı.

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4 saat sonra tekrar açıklama yapan Arslan, “Akşener’in şikayeti konusunda 2.perde: Avukatım sevgili Uğur Poyraz bildirdi. Talep hakkında takipsizlik kararı verilmiş” diye yazdı.

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AYŞENUR ARSLAN AKŞENER HAKKINDA NE YAZMIŞTI?

Ayşenur Arslan yerel seçimlerden önce Halk TV'nin internet sitesinde kaleme aldığı yazısında AKP’li önemli bir isimle yaptığı görüşmeyi anlatmıştı.

“ALEVİ KÜRT BİRİNİ SEÇTİRMEM”

"Belki de bu nedenle 2023 seçimine 2 ay kadar kala Akşener’i ziyarete gitmiş" diyen Arslan, Akşener'in, AKP'li kişiye şunları söylediğini iddia etmişti:

"Sizce ben Alevi-Kürt bir Cumhurbaşkanı seçtirir miyim? Siyasi çizgim buna izin verir mi! Asla!"

"ABİNİN KİM OLDUĞUNU ANLADINIZ HERHALDE"

Arslan'ın yazısında devamında ise şu ifadeler yer almıştı:

“Seçime çok az kaldı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz' diye sormuşlar. Akşener uzunca bir tirajdın ardından 'Abi’yle bir konuşayım bakayım' demiş. Bana bunları anlatan siyasetçi, tepkimin cılızlığından çıkartmış olmalı. 'Abi’nin kim olduğunu anladınız herhalde' dedi. 'Anlamadım' dedim. 'Tayyip Bey’i kastediyor. Zaten o gün de Tayyip Abi diye anmış ve sonra ‘Vallahi biz onunla bu masadakilerden daha yakınız birbirimize’ demişti.”

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