Meral Akşener’in altılı masaya sunduğu ‘kazanacak aday’ anketinin verileri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Millet İttifakı adayı henüz netlik kazanmamışken İYİ Parti'nin yaptırdığı 'kazanacak aday' anketinin verileri ortaya çıktı.

Meral Akşener’in altılı masaya sunduğu ‘kazanacak aday’ anketinin verileri ortaya çıktı

Türkiye'nin en çok itibar edilen anket şirketlerinden birine Mart ayının başında yaptırılan ankette çarpıcı sonuçlar yer alıyor.

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Bşk. Yrd. Yiğit Karakış katıldığı bir programda bu anketin sonuçlarına dair açıklamada bulundu.

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İYİ Partili Yiğit Karakış, Meral Akşener’in masaya sunduğu ve ‘beğenmiyorsanız yeni araştırma yapalım’ dediği anketi paylaştı.

Bu anketin sonuçlarına göre, Mart ayının başında... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan 9 puan geride

Mansur Yavaş 13 puan, Ekrem İmamoğlu 5 puan önde görünüyordu.

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