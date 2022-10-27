Meral Akşener’in aradığı adayı açıkladı

“Altılı masa noter değil” diyor…

“Masaya aday getirebiliriz” diyor…

Kılıçdaroğlu’nun gösterilecek aday için sıraladığı niteliklerin hepsine “Evet” diyor ama yanına da “Kazanacak aday” özelliğini de üstüne basa basa ekliyor…

Gün gibi ortada, Meral Akşener bir aday arıyor. Hatta görünen ve gelen bilgi o ki; aradığı adayı da bulmuş…

Kim mi o aday? Kazanacak aday!

Peki Akşener’in aklındaki kazanacak aday kim? Cumhur İttifakı’nın güvendiği dağa kar yağdıracak birisi…

Gelin önce size Akşener’in “kazanacak aday” derken anlatmaya çalıştığı şeyi anlatayım…

Cumhur İttifakı tek adam sistemini kurgularken yüzde 50+1’lik iktidar olma barajını bir şeye güvenerek getirdi…

Yüzde 70 sağ seçmen, yüzde 30 sol seçmen dengesinden bahsedilir ya hep hani. Evet, bir klişedir bu ama üç aşağı beş yukarı da Türkiye’nin bir gerçeğidir.

İşte Akşener, yüzde 30’luk sol seçmen kitlesini büyük oranda arkasında konsolide etmesinin yanında yüzde 70’lik sağ seçmen pastasından büyük oy dilimini alacak adayı işaret ediyor…

Cumhur İttifakı’nın oy deposu olan Karadeniz’de, İç Anadolu’da, Doğu Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde, Ege’nin iç kesimlerinde Erdoğan’ı geçebilecek birisi lazım diyor, lisan-ı hafi ile…

Öyle “HDP oylarını alınca iş bitmiyor” diyor sizin anlayacağınız.

Güneydoğudaki seçmenlerin sanki hepsi HDP’yi destekliyormuş gibi, Edirne’deki vatandaş ekonomiden “Yandım Allah” derken, Hakkari’de, Şırnak’ta, Mardin’de oy verirken ekonomiyi öncelik yapacak kitleler yokmuş gibi davranıp, “Falancı aday olmazsa, HDP oyu, güneydoğu oyu gelmez” diye Altılı Masa’ya tahakküm kurmaya çalışanlar Akşener’in bu söyleminden, bu bakış açısından rahatsız olabilir…

Ama kazanmanın yolu Türk halkının siyasi sosyolojisi ve siyasi psikolojisinin “Göster” dediği adayı Altılı Masadan çıkarmaktan geçiyor…

O aday ki, HDP’ye muhtaç olmadan muhalefete cumhurbaşkanı seçimini kazandıracak biri olmalı…

Hakkında, “PKK, HDP, FETÖ ile işbirliği yapıyor” diye kara propaganda yapılamayacak, yapılsa da tutmayacak biri olmalı…

“Dinsizlikle” itham edilmeyecek, edilse de buna kargaların bile güleceği birisi olmalı…

Cumhur İttifakı O’na vurdukça oyları artacak birisi olmalı…

Tam her şey muhalefet için iyi giderken, çıkıp Cumhur İttifakı’nın muhalefete yaptığı ithamları haklı gösterecek hareketleri yapmayacak birisi olmalı…

Bütün bunlara uyan bir isim var ve O isim Akşener’in aklında…

Geriye kalan şey O ismin ikna edilmesi…

Edilir mi bilmem?

Ama şunu çok biliyorum ki; anlattığım büyük fırsat, HDP'nin önümüzdeki seçimde önemini ortadan kaldıracak, tabiri caizse HDP’nin karizmasını çizecek ve birilerinin romantik düşlerine son verecek diye heba edilememeli…