Meral Akşener’in eski yardımcısı İmamoğlu’na danışman oldu

Düzenleme: Ümit Karadağ
Meral Akşener’in eski yardımcısı İmamoğlu’na danışman oldu

Bir dönem İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’in yardımcılığını yapan Avukat Ece Güner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını yapacak.

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, 14 Aralık 2023 tarihinde partisinin seçimlerde “Hür ve Müstakil” olarak girmesini eleştirmiş, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının önemine dikkat çekerek istifa etmişti.

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Güner, “Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir” ifadelerini kullanmıştı.

Güner’in dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olduğu duyuruldu.

İmamoğlu’na uluslararası hukuk alanında danışmanlık yapacağı öğrenildi.

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AVUKAT ECE GÜNER KİMDİR?

Avukat Ece Güner, Güner Hukuk Bürosu’nun kurucusu ve yönetici ortağıdır.

Hem Türkiye hem de uluslararası alanda birçok önemli hukuk davasına imza attı, aynı zamanda anayasa konularında da çalışmalar yaptı.

Güner, özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projeleri alanında son 25 yıldır Türkiye’nin önde gelen avukatlarından biri.

Ece Güner, İstanbul doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Denklik Diploması’na sahip ve 1994 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı.

İngilizce ve Fransızca dillerini çok iyi derecede biliyor. Bir de çocuğu var.

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