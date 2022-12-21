21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mansur Yavaş'tan flaş Meral Akşener paylaşımı

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in bugün grup toplantısında Mansur Yavaş ile ilgili söylediği sözlere Yavaş’tan teşekkür mesajı geldi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 22:04
Takip Et

Meral Akşener'in paylaşımına yanıt verdi. Mansur Yavaş'tan flaş mesaj

Mansur Yavaş'tan flaş Meral Akşener paylaşımı
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra; “ABB Başkanı Mansur Yavaş’a da sahip çıkarak; “Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; onun yanında dimdik dururuz” demişti

MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E MESAJ

Akşener’in bu sözlerine Mansur Yavaş’tan yanıt geldi.

"MİLLET İRADESİNİ YOK SAYMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve Akşener’in açıklamasını alıntılayan Yavaş; “Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz.” ifadeleri kullandı.

İşte o paylaşımlar:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
21.12.2022 22:22
Sayın Başkanım haram yemeyen, adaletli, ülkesini seven iyi insanların yanındayız, kötü ise kardeşimiz olsa sevmez uzak dururuz  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
5
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
7
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.