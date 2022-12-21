Mansur Yavaş'tan flaş Meral Akşener paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra; “ABB Başkanı Mansur Yavaş’a da sahip çıkarak; “Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa; onun yanında dimdik dururuz” demişti

MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E MESAJ

Akşener’in bu sözlerine Mansur Yavaş’tan yanıt geldi.

"MİLLET İRADESİNİ YOK SAYMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve Akşener’in açıklamasını alıntılayan Yavaş; “Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Hukuksuzluklara karşı hep birlikte duracak, millet iradesini yok saymalarına izin vermeyeceğiz.” ifadeleri kullandı.

İşte o paylaşımlar: