Meral Akşener’in vekillerle yapacağı gizli toplantının yeri sızdırıldı

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan’da gerçekleşen seçimli kurultayda genel başkanlığı Müsavat Dervişoğlu’na devretmişti.

Bir süredir sessiz kalan ve evinde dinlendiği söylenen Akşener’in sürpriz bir şekilde Saray’da Erdoğan’la görüşmesi çok tartışılmıştı.

İçeriği hakkında tarafların açıklama yapmadığı görüşme hem parti içinden hem de kamuoyunda eleştirilmişti.

Anayasa değişikliği için vekil pazarlığı, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklifi, oğlunun Paris Büyükelçisi olması, bir iş insanın dava dosyası, TBMM’ye yakın ofis tuttu gibi iddialar gündeme geldi.

Akşener, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada dava dosyası ile ofis tuttu haberlerini yalanladı.

Akşener’in önümüzdeki günlerde görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

“BURAK AKBURAK BİLGİM DIŞINDA KONUŞTU”

Hürriyet'ten Umut Erdem’in haberine göre Akşener’in yakın çevresine, “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir” sözleriyle partide rahatsızlık yaratan Ankara Milletvekili Burak Akburak’ın konuşmasının da bilgisi dışında olduğunu söylediği öğrenildi

BAYRAMDAN SONRA HAREKETE GEÇECEK

Bilkent’teki evini açık tutan Meral Akşener’in siyasi çalışmalarına hız vermek için de Kurban Bayramı sonrasını işaret ettiği ortaya çıktı.

SAPANCA’DAKİ ÇİFTLİK EVİNDE TOPLANTI

Meral Akşener, Genel Başkan Dervişoğlu ile yapılan devir teslim töreninin ardından milletvekillerini Kurban Bayramı’nda Sakarya Sapanca’da yaptırdığı çiftlik evine davet etti. Bu davet üzerine milletvekillerinin gelecek hafta içerisinde ikişerli üçerli gruplar halinde çiftlik evine gitmesi bekleniyor. Akşener, burada milletvekilleriyle sohbet ederek, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.