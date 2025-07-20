Meral Akşener'in yeni imajı gündem oldu

Kaynak: Sözcü
Meral Akşener'in yeni imajı gündem oldu

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir düğünde ortaya çıktı.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir düğünde ortaya çıktı. Akşener'in yeni imajı gözden kaçmadı

Siyasetten çekilerek adeta yeni bir hayata başlayan Meral Akşener geçtiğimiz günlerde bir düğün töreninde ortaya çıktı.

Sözcü'deki habere göre davetli olarak katıldığı düğünde eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder ile beraber fotoğraf çekilen Akşener'in yeni imajı da gözden kaçmadı.

Borda renkli ceket ve etek takımı giyen Akşener, beyazlamış saçlarıyla farklı bir görünüm sergiledi.

Son Haberler
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener'in yeni imajı gündem oldu
Meral Akşener'in yeni imajı gündem oldu
Patlayan buzdolabı evi kül etti
Patlayan buzdolabı evi kül etti
Ali Babacan'dan Murat Çalık tepkisi: Ne vicdana ne hukuka sığar
Ali Babacan'dan Murat Çalık tepkisi: Ne vicdana ne hukuka sığar
Bir ay önce boşandığı eski eşini öldürdü
Bir ay önce boşandığı eski eşini öldürdü