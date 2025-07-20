Meral Akşener'in yeni imajı gündem oldu

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir düğünde ortaya çıktı. Akşener'in yeni imajı gözden kaçmadı

Siyasetten çekilerek adeta yeni bir hayata başlayan Meral Akşener geçtiğimiz günlerde bir düğün töreninde ortaya çıktı.

Sözcü'deki habere göre davetli olarak katıldığı düğünde eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder ile beraber fotoğraf çekilen Akşener'in yeni imajı da gözden kaçmadı.

Borda renkli ceket ve etek takımı giyen Akşener, beyazlamış saçlarıyla farklı bir görünüm sergiledi.