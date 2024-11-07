Meral Karamuk Uğurşan Yılın Kadın Yazarı ödülüne layık görüldü

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerine destek olmak ve edebiyat dünyasında fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan ödül programının bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Ödül programı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucusu Nejat Eczacıbaşı'nın eşi Beyhan Eczacıbaşı'nın, çocuklarına anlattığı masallardan ilhamla kaleme aldığı “Kar Masalları” adlı kitabına ithafen düzenleniyor.

İstanbul Modern’de düzenlenen ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ilkgençlik edebiyatının gençlerin duygu dünyalarını keşfetmelerine, kimliklerini oluşturmalarına ve edebiyata daha da yakınlaşmalarına önemli katkı sunduğunun farklı araştırmalar tarafından ortaya konulduğunu belirtti. Eczacıbaşı, “Ülkemizde çeviri eserlerin hâkim olduğu bu alanda, gençlerimizin kendi tarihlerinden, kültürlerinden karakterlerle karşılaşmalarının kişisel gelişimlerinde olumlu etkisi olacağına inanıyorum. Edebiyatla iç içe olmanın aynı zamanda bu günlerde sıklıkla üzerine konuşulan 21. yüzyıl yetkinliklerinden eleştirel düşünme yetisi, empati kurma becerisi ile dil ve ifade yeteneğinin güçlenmesine sunduğu katkı ise hiç de yadsınamayacak ölçüde.” diye konuştu.

Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Jale Parla ise ödülün çocuklukla gençlik arasında ilkgençlik diye adlandırılan uzun yılların (18-22) kişiliğin oluşmasındaki yadsınamaz rolünü teslim etmek amacıyla konulduğunu ifade ederek, “Seçici kurul olarak, ilkgençliğin sorgulamalarını, heyecanlarını, umutlarını özendirici ve kucaklayıcı biçimde yansıtan yapıtlara öncelik verdik. Elbette edebilik unsurlarını da göz ardı etmeyerek.” dedi.

Ödülü kazanan Meral Karamuk da “Bu ödül programında yılın kadın yazarı seçilmiş olmaktan onur duyuyorum. Bunun yalnızca bireysel bir başarı değil, aynı zamanda edebiyata emek veren tüm kadınların ortak başarısı olduğunu düşünüyorum. Gençlerin düş dünyasına dokunmak, onların çağdaş, ilerici ve üretken olabilmeleri için edebiyatın ışığıyla aydınlanmalarını sağlamak ayrıcalığını daima hissettim. Bu ayrıcalığı destekleyen ve kadın yazarlara ilham veren bu ödül için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.