Mercedes-Benz Actros L üretimine başlandı

Kaynak: Haber Merkezi Hatice Özen
Mercedes-Benz Actros L üretimine başlandı

Yeni nesil Mercedes-Benz Actros L, Wörth fabrikasında üretime geçerek müşterilere sunulmaya hazır. Geliştirilmiş aerodinamiği ve üstün özellikleriyle premium sınıfta öne çıkıyor.

Mercedes-Benz Kamyonları’nın yeni modeli Actros L, Wörth fabrikasında üretim hattından çıkarak teslimata hazır hale geldi. Aerodinamik olarak geliştirilen ProCabin sürücü kabinine sahip olan Actros L, modern tasarımı, yüksek verimliliği ve konfor odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor. İlk üretilen araç, kristal yeşili metalik renkli Actros L 1848 LS 4×2 modeli oldu.

ACTROS L’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni Actros L, geleceğe yönelik araç tasarımı ve gelişmiş aerodinamik yapısıyla yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Optimize edilen güç aktarma sistemi, yokuşlarda hızlanma performansını artırırken, düşük hızda manevra kabiliyeti sunuyor. Ayrıca, 80 km/s hızda daha düşük motor devri sayesinde daha sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlanıyor.

Actros L, güvenlik ve sürüş yardım sistemlerinde de en yeni teknolojilerle donatılmış durumda. Geliştirilmiş sürücü kabini, uzun yolculuklarda maksimum konfor sunarken, aerodinamik detaylar yakıt verimliliğini artırıyor.

WÖRTH FABRİKASI: ESNEK ÜRETİM ÜSSÜ

Mercedes-Benz Wörth fabrikası, hem dizel motorlu hem de elektrikli kamyonları aynı üretim hattında esnek bir şekilde üretebiliyor. Bu, fabrikanın farklı pazar taleplerine hızlı uyum sağlamasını ve yüksek kalite standartlarını karşılamasını mümkün kılıyor.

1963 yılında kurulan Wörth fabrikası, bugüne kadar 4,4 milyon kamyon üretimi gerçekleştirdi. Actros, Arocs ve Atego serilerinin yanı sıra Unimog ve Zetros gibi özel kamyonlar da burada üretiliyor. 2021 yılında elektrikli eActros serisinin üretimine başlayan tesis, Daimler Truck için stratejik bir merkez olmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz, Actros L ile hem geleneksel dizel hem de elektrikli araç teknolojisinde liderlik hedefliyor. Wörth fabrikası ise bu hedefin en önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

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