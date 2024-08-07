Mercedes-Benz fabrikasında ölümcül kaza

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mercedes-Benz fabrikasında ölümcül kaza

Pazartesi günü Mercedes Benz'in Almanya'nın Böblingen Bölgesi'ndeki Sindelfingen'deki fabrika sahasında trajik bir kaza yaşandı.

Pazartesi öğleden sonra Mercedes-Benz fabrikasının arazisinde iki kişiye otobüs çarptı.

56 yaşındaki kadın ve 57 yaşındaki adam, Mercedes Benz tesislerindeki bir otobüs durağında otobüsten indiler. Bu, şirket içi trafik için kullanılır. Yetkililer, otobüs şoförünün aracı ters çevirdiğini ve ardından aynı rotaya geri döndüğünü söyledi.

Aynı anda caddenin karşısına koşan kadın ve adama otobüs çarptı. 56 yaşındaki adam aracın altına girdi ve araç onun üzerinden geçti. Olay yerinde öldü. Adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini açıklığa kavuşturmak için Stuttgart savcılığı bir bilirkişi görevlendirdi.

32918618-nach-den-toedlichen-schuessen-im-mercedes-werk-in-sindelfingen-wird-der-mutmassliche-taeter-nun-wegen-zweifachen-mordes-angeklagt-3tfe.jpg

Son Haberler
Emekli maaşları artık bu şekilde ödenecek. 81 ilde resmen yürürlüğe girdi Ekonomi
Emekli maaşları artık bu şekilde ödenecek. 81 ilde resmen yürürlüğe girdi
Marş çalınırken gülen futbolcu Türkiye’den hangi takımla anlaştı Spor
Marş çalınırken gülen futbolcu Türkiye’den hangi takımla anlaştı
Meksika'dan Putin'e davet Dünya
Meksika'dan Putin'e davet
Herkes Ebrar Karakurt'un lavuk dediği yandaşı konuşuyor. Kim bu lavuk? Gündem
Herkes Ebrar Karakurt'un lavuk dediği yandaşı konuşuyor. Kim bu lavuk?
Temmuz ayında sıcaktan 123 kişi öldü Dünya
Temmuz ayında sıcaktan 123 kişi öldü
Erkek kadın boksör rakibini perişan etti Spor
Erkek kadın boksör rakibini perişan etti
Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira Ekonomi
Bu şehirde 4 çeşit yemek 40 lira