Mercedes-Benz fabrikasında ölümcül kaza

Pazartesi öğleden sonra Mercedes-Benz fabrikasının arazisinde iki kişiye otobüs çarptı.
56 yaşındaki kadın ve 57 yaşındaki adam, Mercedes Benz tesislerindeki bir otobüs durağında otobüsten indiler. Bu, şirket içi trafik için kullanılır. Yetkililer, otobüs şoförünün aracı ters çevirdiğini ve ardından aynı rotaya geri döndüğünü söyledi.
Aynı anda caddenin karşısına koşan kadın ve adama otobüs çarptı. 56 yaşındaki adam aracın altına girdi ve araç onun üzerinden geçti. Olay yerinde öldü. Adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini açıklığa kavuşturmak için Stuttgart savcılığı bir bilirkişi görevlendirdi.