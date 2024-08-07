Mercedes-Benz fabrikasında ölümcül kaza

Pazartesi öğleden sonra Mercedes-Benz fabrikasının arazisinde iki kişiye otobüs çarptı.

56 yaşındaki kadın ve 57 yaşındaki adam, Mercedes Benz tesislerindeki bir otobüs durağında otobüsten indiler. Bu, şirket içi trafik için kullanılır. Yetkililer, otobüs şoförünün aracı ters çevirdiğini ve ardından aynı rotaya geri döndüğünü söyledi.