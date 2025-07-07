Mercedes-Benz satışlarında sert düşüş

Mercedes-Benz Group AG, 2025 yılının ikinci çeyreğinde dünya genelinde toplam 547 bin 100 araç ve van sattığını duyurdu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir düşüş anlamına geliyor. Şirket, satışlardaki bu gerilemenin temel sebebi olarak uygulanan gümrük vergilerini gösterdi. Elektrikli araç satışları ise daha da dramatik bir düşüşle yüzde 18 azalarak 41 bin 900 adede geriledi.

Mercedes’in otomobil birimi özelinde satışlar yüzde 9 azalarak 453 bin 700 adete düştü. En büyük gerileme yüzde 19 ile Çin’de yaşanırken, Kuzey Amerika pazarındaki satışlar da yüzde 14 azaldı. Mercedes-Benz, yaşanan düşüşün ticaret politikalarındaki sertleşmeden kaynaklandığını belirtti.