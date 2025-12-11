Mercedes-Benz, 2026 yılından itibaren Kadınlar Tenis Birliği’nin (Women’s Tennis Association-WTA) Premier Ortağı ve Tek Resmî Otomobil Ortağı oluyor. Mercedes-Benz ve WTA, kadın tenisinin küresel ölçekteki etkisini ve görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz, Kadınlar Tenis Birliği ile uzun vadeli bir iş ortaklığı kurarak kadın tenisinin küresel gelişimine katkı sunuyor. “WTA Tour – driven by Mercedes-Benz” iş birliği, 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak. WTA’nın Premier Ortağı ve Tek Resmî Otomobil Ortağı olarak Mercedes-Benz, 2026 yılından itibaren WTA 1000, 500 ve 250 turnuvalarında yer almayı hedefliyor. Bu kapsamda marka; oyuncular, konuklar, iş ortakları ve taraftarlar için çok yönlü deneyim alanları oluşturmayı amaçlıyor.

Kadın tenisinin dünya çapındaki büyümesini desteklemeyi amaçlayan iş birliği, sporun görünürlüğünü artırmaya odaklanıyor. Mercedes-Benz, bu ortaklıkla spora uzun vadeli bir katkı sunarken, kadın sporcuların başarılarını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

WTA’nın Premier Ortağı ve Tek Resmî Otomobil Ortağı olarak Mercedes-Benz, tenisle uzun yıllara dayanan ilişkisini küresel ölçekte daha da ileriye taşıyor. İş ortaklığı, Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıya; WTA Kurucusu Billie Jean King, tenis dünyasının önemli isimleri, WTA Ventures CEO’su Marina Storti, WTA Başkanı Valerie Camillo, Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi Mathias Geisen, Mercedes-Benz AG Dijital ve İletişim & Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Christina Schenck ile birlikte Mercedes-Benz marka elçileri ve tenis yıldızları Coco Gauff ve Roger Federer katıldı.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi Mathias Geisen, “Tenis, Mercedes-Benz için her zaman önemli bir yere sahip oldu. Adanmışlık, sorumluluk ve özgüven gibi değerlerle tanımlanan bu sporla kurduğumuz bağ, WTA ile hayata geçirdiğimiz uzun vadeli iş ortaklığıyla yeni bir boyut kazanıyor” dedi.

WTA Ventures CEO’su Marina Storti, “Mercedes-Benz’i WTA Tour’un Premier Partneri olarak ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş ortaklığı, kadın tenisinin geleceğine yönelik ortak bir yaklaşımı yansıtıyor. WTA Ventures için önemli bir dönüm noktası olan bu süreç, sporun küresel sahnedeki etkisini büyütme hedefimizi destekliyor” diye konuştu.

Mercedes-Benz AG Dijital ve İletişim & Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Christina Schenck ise “WTA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sporun hem saha içinde hem de saha dışında dönüşümüne katkı sunan kadın sporcuları görünür kılıyor. Mercedes-Benz, bu ortaklıkla yeni yeteneklere ilham vermeyi ve küresel ölçekte güçlü bağlar kurmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

MERCEDES-BENZ VE WTA İŞ ORTAKLIĞI, 2026 SEZONUYLA BİRLİKTE KORTLARDA

Mercedes-Benz, 2026 yılında yaklaşık 30 turnuvada yer almayı planlıyor; 2027 yılından itibaren bu sayının artması öngörülüyor. Markanın sahne alacağı ilk turnuvalar arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Mubadala Abu Dhabi Open ve Çekya’daki Ostrava Open bulunuyor. Her turnuvada Mercedes-Benz, oyuncular ve konuklar için özel bir araç filosu sunmayı hedefliyor. Bu iş ortaklığıyla Mercedes-Benz, kadın sporlarını destekleme yaklaşımını ve tenis sporunun küresel ölçekte yarattığı etkiyi görünür kılmayı sürdürüyor.