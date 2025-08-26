Dünya devi markadan gündem olan karar! Sert düşüş yaşandı

Japon otomotiv devi Nissan’ın hisseleri, ikinci büyük hissedarı Mercedes-Benz’in şirketteki yaklaşık %3,8’lik payını satma kararı almasının ardından ciddi bir değer kaybı yaşadı. Salı günü hisseler, gün ortasında 341 yen seviyesine gerileyerek Temmuz başından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti. Bu satış kararı, Mercedes-Benz’in portföyünü sadeleştirme ve stratejik olmayan varlıklarını elden çıkarma planlarının bir parçası olarak değerlendirildi.

Mercedes’ten araç sahiplerine hayati uyarı

Mercedes-Benz, Nissan’daki hisselerin 2016 yılında emeklilik fonu varlıklarına devredildiğini ve artık stratejik bir öneme sahip olmadığını belirtti. Satışın portföy optimizasyonu amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

Öte yandan, Nissan’ın ABD ve Çin pazarlarındaki satış düşüşleri ve gümrük vergilerinin baskısı, şirketin haziran çeyreğinde 535 milyon dolar zarar açıklamasına neden oldu. Bu durum, yatırımcıların Nissan’ın toparlanma sürecine dair endişelerini artırdı.

Mercedes elektrikli araçlarda menzil sorununu çözen bataryasının çıkış tarihini açıkladı

NİSSAN’IN YENİDEN YAPILANMA PLANI

Nissan’ın yeni CEO’su Ivan Espinosa, Nisan 2025’te göreve başlamasının ardından şirketi kârlı bir yapıya kavuşturmak için kapsamlı bir yeniden yapılanma planı duyurmuştu.

Bu plan kapsamında, 2027 mali yılına kadar üretim kapasitesi 3,5 milyondan 2,5 milyon araca düşürülecek ve üretim tesislerinin sayısı 17’den 10’a indirilecek. Espinosa, şirketin toparlanma sürecinin başında olduğunu, ancak maliyet azaltma konusunda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Mercedes-Benz satışlarında sert düşüş

Mercedes-Benz’in bu hamlesi, iki otomotiv devi arasındaki uzun süreli iş birliğinin bir bölümünü sonlandırırken, Nissan’ın mali zorlukları ve yeniden yapılanma çabaları piyasalarda yakından izleniyor.