Mercedes GLC'den elektrikli dönüşüm: Popüler SUV yeniden tasarlandı

Mercedes, yıllardır markanın en çok satan modeli olan kompakt SUV GLC'yi elektrikli dönüşümle yeniden yorumluyor. Mercedes S-Serisi ve G-Serisi gibi ikonik modellerden daha yüksek satış rakamlarına ulaşan GLC, 2025'in ilk yarısında da markanın zirvesindeki yerini korumuştu. Şimdi ise EQ teknolojisiyle donatılan yeni nesil, hem tasarım hem de işlevsellik açısından önemli yenilikler sunuyor.

İlk göze çarpan değişiklik, otomobilin boyutlarındaki artış. Yeni elektrikli GLC, mevcut benzinli muadilinden 13 cm daha uzun, 4,845 mm'lik bir uzunluğa sahip. Bu artış, özellikle arka koltukta oturan yolcular için daha geniş bacak ve baş mesafesi sağlayarak iç mekân konforunu maksimize ediyor. Bagaj hacmi ise standart olarak 570 litre, koltuklar katlandığında ise 1,740 litreye kadar genişliyor. Ayrıca, otomobilin önünde 128 litrelik ek bir depolama alanıbulunuyor. Bu alan, Mercedes amblemine hafif bir dokunuşla açılabiliyor.

GELECEK NESİL "ICONİC GRİLL" VE TEKNOLOJİK İÇ YAPI

Yeni GLC ile birlikte, Mercedes'in tasarım dilinde de yeni bir sayfa açılıyor. "Iconic Grill" adı verilen yeni ön ızgara, markanın geçmişinden ilham alırken, geleneksel hava deliklerinin yerini piksellerle oluşturulmuş modern bir yüz alıyor. Bu ızgara, geniş bir krom çerçeve, füme cam görünümlü bir ızgara yapısı ve entegre kontur aydınlatmasından oluşuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan aydınlatmalı versiyonda, 942 adet polikarbonat ışık noktası arkadan aydınlatılarak otomobile fütüristik bir görünüm kazandırıyor. Bu yeni tasarımın, gelecekteki Mercedes modellerinde de kullanılacağı belirtiliyor.

Aracın iç mekânı, Mercedes'in bilindik bilgi-eğlence sistemini daha büyük bir boyutta sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan MBUX Hyperscreen ile 99.3 cm genişliğinde, bugüne kadar bir Mercedes'e yerleştirilmiş en büyük ekran, sürüş deneyimini tamamen dönüştürüyor. Standart versiyon ise üç ekranlı bir yapıyla geliyor. Bu sistem, Google ve Microsoft'un yapay zekâ (AI) araçlarını entegre ederek görevlere göre en uygun kaynağı seçiyor. Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS), otomobili düşünen, öğrenen ve kullanıcıyla birlikte gelişen bir yol arkadaşına dönüştürmeyi hedefliyor.

GELİŞMİŞ PERFORMANS VE HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Yeni elektrikli GLC'nin güç ünitesi, 800 volt teknolojisi üzerine kurulu. Bu yüksek voltaj teknolojisi sayesinde, otomobil 330 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Sadece 10 dakikalık bir DC şarj ile 300 km menzil kazanmak mümkün hale geliyor.

Piyasaya ilk olarak GLC 400 4MATIC versiyonuyla çıkacak olan model, 360 kW güç üreten elektrik motorlarına ve 94 kWh'lik bir bataryaya sahip. GLC ve CLA gibi Mercedes'in yeni nesil elektrikli araçlarında kullanılacak olan çift vitesli şanzıman, verimliliği artırmayı amaçlıyor. Bu versiyonun menzilinin 700 kilometrenin üzerinde olması bekleniyor. Mercedes, gelecekte arkadan çekişli versiyonlar da dahil olmak üzere dört farklı versiyonun daha piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Otomobilde, sürüş konforunu ve dinamiklerini artıran özellikler de bulunuyor. Opsiyonel olarak sunulan havalı süspansiyon seçeneği, arka aks yönlendirme sistemiyle birlikte sunuluyor. Standart olarak gelen çok kaynaklı ısı pompası ise iç mekânın ısıtılmasında elektrikli ısıtıcılara göre yaklaşık üçte bir oranında daha az enerji harcıyor. Otomobilde ayrıca standart panoramik cam tavan bulunsa da, karartma fonksiyonu ve isteğe bağlı "yıldızlı gökyüzü" özelliği ekstra olarak sunuluyor.

REKABET VE GELECEK

Yeni GLC'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte, elektrikli SUV segmentindeki rekabetin daha da kızışması bekleniyor. BMW, "Neue Klasse" serisinden yeni iX3'ü, Volvo ise önümüzdeki yılın başında EX60'ın lansmanını yapacağını duyurdu. Mercedes, yeni GLC'nin hibrit versiyonunun olmayacağını açıklarken, aracın fiyatına dair henüz net bir bilgi paylaşmadı.