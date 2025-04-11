Mercedes marka tır önce bariyerlere sonra da boş konteynere çarptı

Kaynak: İHA
Mercedes marka tır önce bariyerlere sonra da boş konteynere çarptı

Bayburt-Erzurum kara yolunda tek taraflı trafik kazası meydana geldi.

Mercedes marka tır, önce bariyerlere daha sonra da Bayburt Group İnşaat firmasına ait boş konteynere çarptı.

Kaza, Kop Tünel şantiyesi yakınlarında yaşandı. 28 K 1015 plakalı, Mercedes marka tırın şoförü M.K(42) Erzurum'dan Bayburt istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak, önce bariyerlere, daha sonra da şantiyeye ait boş konteynere çarptı.

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden M.K, konteynere çarparak durabildi. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla, hafif yaralı olarak atlatan M.K tedbir amaçlı Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü, tedavi altına alındı.

Mercedes marka tır önce bariyerlere sonra da boş konteynere çarptı

Mercedes marka tır önce bariyerlere sonra da boş konteynere çarptı

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