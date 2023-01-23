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Alman otomobil devi Mercedes-Benz yeni modelini tanıttı

Otomobil devi Mercedes- Benz yeni modeli 2024 CLA'yı özellikleriyle birlikte tanıttı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:45
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Mercedes-Benz yeni otomobil modeli 2024 CLA'yı tanıttı

Alman otomobil devi Mercedes-Benz yeni modelini tanıttı
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Alman otomobil devi Mercedes-Benz, yeni modelini tanıttı. Otomobil devi, yenilenen CLA modellerini Hyper Blue ve Starling Blue olarak adlandırdığı iki yeni renk seçeneğiyle sunuyor.

Mercedes-Benz, bu yıl içerisinde ABD’de çıkış yapacağını belirtirken net bir tarih vermedi. Ayrıca fiyat konusunda da henüz bir bilgi yok.

Motor1.Com’da yer alan bilgilere göre, ön ızgara Mercedes’in ikonik yıldızından oluşturulmuş. Ayrıca ön ve arka farların tasarımlarında da değişiklikler yapılmış.

ÖZELLİKLERİ

Otomobilin giriş paketinde önden çekişli CLA 250 ve dört tekerlekten çekişli CLA 250 4Matic görülüyor. Otomobiller, 221 beygir gücü üreten 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor kullanıyor. Ayrıca yeni bir elektrikli artırma organı da geliyor ve araçlar hızlanmaya yardımcı olmak için 48 voltluk bir hibrit sistem kazanıyor.

AMG tarafına gelecek olursak 35 ve 45 S modellerini görüyoruz. 35’in de 48 voltluk sisteme sahip. Bu araçta 302 beygir gücü üreten turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli motor ve sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman dikkat çekiyor. 45 S ise 382 beygirlik önceki versiyonun aksine 416 beygir gücü üretiyor. Tork değeri ise 480 Nm olarak aktarılıyor. Otomobil, 0’dan 100’e 4 saniyede çıkıyor.

İÇ KISMI

Otomobillerin içinde MBUX bilgi-eğlence sistemini çalıştıran 10,3 inçlik gösterge paneli ve 10,3 inçlik dokunmatik ekran bizi karşılıyor.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, çeşitli iç döşeme seçenekleri, deri direksiyon (isteğe bağlı şekilde ısıtmalı olabiliyor) da diğer dikkat çeken özelliklerden.

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netcen bakalim
23.01.2023 14:30
Simdi AKP'lilerle uzantisi MHP'liler TOGG'u durduramayacaksiniz dieye ortaliga dökülürler.. - Almanya bizi gisganayo.....!  
 
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