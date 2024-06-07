Mercedes'i çekiciyle çaldılar

2015 yılında vefat eden babalarından yadigar kalan ve değeri 2 milyon TL olan otomobilin kaybolduğunu fark eden aile fertleri, durumu hemen polise bildirdi. Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, olayı aydınlatmak amacıyla özel bir ekip kurarak çalışmalara başladı.

Polis ekipleri, çalınan otomobilin bulunduğu sokak ve mahalledeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda, şüphelilerin zaman zaman mahalleye gelerek gözetleme yaptıkları ve bir sonraki gün iki kişinin olay yerinde bir süre gözetleme yaptıktan sonra otomobili çekiciye bindirip götürdükleri tespit edildi. Otomobilin Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir ara sokağa bırakıldığı belirlendi.

Özel ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini ve otomobili götürdükleri yeri tespit etti. 26 suç kaydı bulunan Y.T. (49) ile 13 suç kaydı bulunan Ü.Y. (46) yakalandı. Otomobil ise çekiciyle sahibine teslim edildi. Şüphelilerin, otomobili çekiciyle götürme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.