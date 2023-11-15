Mercedes'in İsrail'e yardım açıklamasından sonra gurbetçinin açıklaması gündem oldu

Sokak röportajlarında bazı çıkış yapan vatandaşlar aradan yıllar geçse de unutulmuyor ve zaman zaman gündem ile alakalı yaptıkları açıklamalar ile yeniden gündem oluyorlar.

Birkaç yıl önce İlave TV’nin yaptığı sokak röportajı ise, dün çokça konuşulan Mercedes CEO’sunun İsrail’e yapacağı milyonluk bağış açıklamasından sonra yeniden gündem oldu.

Sokak röportajında Almanya’nın ekonomisi hakkında konuşan bir vatandaş, Almanya’nın gariban bir ülke olduğunu ve ekonomisinin de bitik olduğunu söylemişti.

Bununla da yetinmeyen vatandaş, dünyaca ünlü olan Mercedes, BMW, Audi ve Opel gibi markalarında sahibinin Almanlar değil de Türklerin olduğunu söylemesi ile gündem olmuştu.

Dün ortaya çıkan Mercedes CEO’sunun bağış açıklamasından sonra Mercedes’in sahibinin Türk olduğunu açıklayan vatandaş ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.