Mercedes'in İsrail'e yardım açıklamasından sonra gurbetçinin açıklaması gündem oldu

Yıllar önce yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gurbetçi bir vatandaş Almanya’yı gariban ülke ilan edip, Mercedes ve BMW gibi markalarında Türklerin eline geçtiğini iddia etti.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Mercedes'in İsrail'e yardım açıklamasından sonra gurbetçinin açıklaması gündem oldu

Sokak röportajlarında bazı çıkış yapan vatandaşlar aradan yıllar geçse de unutulmuyor ve zaman zaman gündem ile alakalı yaptıkları açıklamalar ile yeniden gündem oluyorlar.

Birkaç yıl önce İlave TV’nin yaptığı sokak röportajı ise, dün çokça konuşulan Mercedes CEO’sunun İsrail’e yapacağı milyonluk bağış açıklamasından sonra yeniden gündem oldu.

Sokak röportajında Almanya’nın ekonomisi hakkında konuşan bir vatandaş, Almanya’nın gariban bir ülke olduğunu ve ekonomisinin de bitik olduğunu söylemişti.

Bununla da yetinmeyen vatandaş, dünyaca ünlü olan Mercedes, BMW, Audi ve Opel gibi markalarında sahibinin Almanlar değil de Türklerin olduğunu söylemesi ile gündem olmuştu.

Dün ortaya çıkan Mercedes CEO’sunun bağış açıklamasından sonra Mercedes’in sahibinin Türk olduğunu açıklayan vatandaş ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İlgili Haberler
Mercedes'ten İsrail'e milyonluk yardım. Ekşi Sözlük'te gündem oldu Ali Erbaş Mercedeslerini şimdi ne yapacak?
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Tarımda enflasyon uçtu. Vatandaşa kötü haber Ekonomi
Tarımda enflasyon uçtu. Vatandaşa kötü haber
Böyle hediye görülmedi! Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a matkap seti verdiler Spor
Böyle hediye görülmedi! Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a matkap seti verdiler
Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi. Geri dönebilir Spor
Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi. Geri dönebilir
Şekeri olan bulgur yemeli mi? Sağlık
Şekeri olan bulgur yemeli mi?
5 milyon verene kulüp satılacak. Eskişehirspor için fedakar karar Spor
5 milyon verene kulüp satılacak. Eskişehirspor için fedakar karar
Tekirdağ’da kaçak sigaraya operasyonu Gündem
Tekirdağ’da kaçak sigaraya operasyonu