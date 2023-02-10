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Merdan Yanardağ hakkında yurtdışına çıkış yasağı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, deprem felaketine yönelik iktidarın politikalarını eleştiren yayınları ve yorumları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Serbest bırakılan Yanardağ hakkında yurtdışına çıkış yasağı verildi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 17:51
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Merdan Yanardağ’a yurtdışı yasağı. TELE1’e deprem soruşturması

Merdan Yanardağ hakkında yurtdışına çıkış yasağı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Merdan Yanardağ hakkında TCK’nın 216’ncı maddesi kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yanardağ’ın soruşturmaya konu yayınlarından ilki, depremin birinci gününde yapılan 18 Dakika programındaki iktidarı eleştiren yorumları oldu. Yanardağ bu yayında, iktidarın akıl ve bilim çizgisinden ko;arak, inanç merkezli bir bilgi anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni, depremin Tanrının bir cezalandırması olarak görülmesini ve kaderciliği de eleştirdi. Yanardağ’ın soruşturmaya konu olan ikinci yayını ise paylaştığı bir sosyal medya mesajı.. Sosyal medya paylaşımında, kurtarma çalışmaları sırasında kamu görevlilerinin slogan atar gibi tekbir getirmesini eleştiren Yanardağ, bu gibi durumlarda ancak “şükür” edilebileceğini, bu tutumun dinin siyasallaştırılması olacağını söyledi.

Soruşturmaya konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, gerçekleri açıklamaya devam edeceklerini ve susmayacaklarını söyledi.

Merdan Yanardağ, Twitter paylaşımında şunları söyledi: "Deprem yayınlarımız nedeniyle sabahtan beri Adliye'de ifade verdim. Suçlama "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", iyi mi! İktidar gerçekleri örtmek, bağımsız medyayı susturmak için her şeyi yapıyor. Yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldık. Tam bir skandal. Susmayacağız."

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