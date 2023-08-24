Merdan Yanardağ'dan kendisini cezaevindeyken icraya veren Sezen Aksu'ya yanıt: İstediği para hücremden çıkmaz, utancıyla baş başa kalsın

“Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla 59 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendisini icraya veren Sezen Aksu'ya cevap verdi.

Yanardağ'ın mesajı, sosyal medya hesabından yayımlandı.

Aksu’nun istediği 60 bin lirayı ödeyeceğini söyleyen Yanardağ, “O da bir yerlere ‘bağış’ gösterisi yapabilir. Geriye de bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden Sezen Aksu’nun utancı kalır” dedi.

Yanardağ, mesajında şunları kaydetti:

“AKP iktidarına 'Yetmez ama evet' dediği, iki yüzlü 'açılım' siyasetine destek verdiği için eleştirdiğim Sezen Aksu, güya hakaret gerekçesiyle beni mahkemeye vermiş. Nasıl olduysa 30 bin lira (faizi ve av. parasıyla 60 bin) tazminat kazanmış. Haciz işlemi başlatmış. Kutluyorum!

"AKSU’NUN İSTEDİĞİ PARA BURADAN ÇIKMAZ"

Düşünce ve ifade özgürlüğümü kullanarak gazetecilik yaptığım için şimdi Sezen Aksu’nun destek verdiği AKP’nin cezaevinde tutukluyum. Odama/hücreme bakıyorum, Aksu’nun istediği para buradan çıkmaz. Boşa haciz getirmesin.

Tele1’e gidebilir belki, ama oradan da çıkmaz. Tele1 ticari bir kuruluş değil, bir sosyal sorumluluk girişimidir. Şu anda RTÜK’ün verdiği cezaları ödemeye çalışıyor. Yani elinin boş dönme ihtimali yüksek. Ayrıca orada da kişisel bir mülküm yok.

Ancak, Sezen Aksu merak etmesin haciz yoluyla istediği parayı öderim. O da bir yerlere 'bağış' gösterisi yapabilir. Geriye de bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden Sezen Aksu’nun utancı kalır. Bir de, 'iki cihanda' da yakasında olacak ellerimiz…

Sezen Aksu, 2010’da AKP iktidarına 'Hayır' diyenler için 'İki cihanda lekeliler' demişti. Su içtiği kuyuya tükürerek şöhretini borçlu olduğu insanlara hakaret eden kendisiydi. Yapacağı şey basit bir özür dilemekti, yapmadı. Sezen Aksu’yu utancıyla baş başa bırakıyorum.”

NE OLMUŞTU?

Sezen Aksu, kendisine ‘Yetmez Ama Evet’çi olduğunu söyleyen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 8 Kasım 2021 tarihinde 100 bin TL tazminat talebiyle dava açmıştı.

Aralık 2022’de ise mahkeme, Yanardağ’ın 30 bin TL tazminat ödemesine karar vermiş, Sezen Aksu da Yanardağ hakkında “Terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklandıktan sonra icra işlemi başlatmıştı.

Merdan Yanardağ, programında Sezen Aksu için şu sözleri sarfetmişti:

“Sezen Aksu’ya ben hatırlatmak isterim, Sezen Aksu bu ülkedeki en kirli yetmez ama evetçilerden biridir. Altını çizerek söylüyorum, en kirli. Çünkü biz hayır kampanyası yürütürken kişisel olarak, gazeteci olarak, aydın olmaya çalışan insanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yarısını iki cihanda birden lekeli olmakla suçladı. Biz bunu unutmadık Sezen Aksu.. ki niye şaşırıyorsun? Senin verdiğin yetkiyi, sizin verdiğiniz yetkiyi AKP iktidarı tepe tepe kullanıyor. Niye şaşırıyorsun? Bu cehennemin yolunu döşeyenlerden biri de sensin. Maalesef sensin.

Bu yüzden ben senin şarkılarını artık dinlemiyorum. Haberini yaptık, biz haberde objektifiz. Haberde de hiçbir sıfat kullanmadık. Hiçbir yorum ve değerlendirme yapmadık. Tarkan da retweetlemiş, mesajını paylaşmış Sezen Aksu’nun. Tarkan’ın daha tutarlı olduğunu düşünüyorum ben. 2010 referandumunda bugünkü bu berbat yargı düzeninin temelleri atılan o dönemde, hayır kampanyası yönetenlere ‘iki cihanda birden lekeli’ dedi. Ben hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım da. Öyle bir hava esti ki o zaman AKP’yi desteklemek neredeyse ilericilik, solculuk haline getirilecekti birileri tarafından.

Gördünüz mü kendinizi parçaladığınız iktidarın memleketi nasıl bir noktaya getirdiğini? Tebrik ederim sizi. Şimdi istediğiniz yerinize kına yakabilirsiniz. Şu arada İkizdere falan vazgeçin bunlardan, bunlar sizin işiniz değil, biz mücadele ediyoruz, merak etmeyin. Biz buradayız, meydan boş değil. Biz o gün de mücadele ettik, bedelini ödedik, hapis yattık gerekirse, hakkımızda davalar açıldı. Para cezaları kesildi. Gazetelerimiz kapatıldı, televizyonlarımız basıldı, evlerimiz talan edildi, basıldı. Bilgisayarlarımıza el konuldu, telefonlarımıza el konuldu ama biz mücadele ettik. ‘İki cihanda birden lekelisiniz’ lafını bir gün yutacaksınız siz, yuttunuz da zaten. Bunu unutmayın.”