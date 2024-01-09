Merdiven çıkarken dikkat

Diz ağrısı, pek çok kişinin ortak sorunu. Özellikle merdiven çıkarken dizlerde artan ağrı, yaşam kalitesini düşüren ve hareket kabiliyetini kısıtlayan bir durum. Bu ağrının nedeni, diz kapağı kemiği ile diğer kemikler arasındaki uyumsuzluk olabilir. Bu uyumsuzluk, kıkırdaklarda hasara ve iltihaba yol açarak ağrıyı tetikler. Bu hastalığa “patella-femoral ağrı sendromu” adı verilir. Peki, bu hastalık nasıl tedavi edilir? Diz sağlığını korumak için neler yapılmalıdır? İşte uzmanların cevapları…

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdem Ertürer, patella-femoral ağrı sendromunun belirgin bir travma olmadan da ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu hastalığın genellikle spor ya da egzersiz yapmayan kişilerde görüldüğünü belirten Ertürer, “Hastada oluşan şikayetlerin nedeni sıklıkla spor ya da egzersiz yapmamalarıdır. Bu durumda diz çevresindeki kaslar zayıflar ve diz kapağı kemiği ile diğer kemikler arasında bir uyumsuzluk meydana gelir. Bu uyumsuzluk, eklemin ön kısmındaki kıkırdaklarda ödeme ve hatta zedelenmelere yol açar.” dedi.

Ertürer, bu hastalığın en önemli belirtisinin yokuş ve merdivende artan diz ağrısı olduğunu vurguladı. Bu ağrının zamanla normal yürüyüşlerde de görülmeye başladığını ve gündelik hayatı kısıtladığını ifade etti. Ertürer, bu şikayetlerle başvuran hastalarda doğru tanının çok önemli olduğunu kaydetti. “Kıkırdak sorunları birbirinden ayrılır. Eklem uyumu değerlendirilir. Gerekirse MR çekilerek özellikle diz içi yapıların durumu ile ilgili detaylı bilgi alınır.” diye konuştu.

Ertürer, patella-femoral ağrı sendromunda öncelikli tedavi şeklinin fizyoterapi olduğunu söyledi. Fizyoterapide diz çevresindeki kas yapıları güçlendirilerek dizin doğru bir mekanikte çalışması sağlandığını ve böylece aşınma ve ağrının engellendiğini anlattı. Ertürer, “ Tedavinin başarılı olması için önce hastanın egzersiz ve spor yapması gerekir.” dedi.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilal Yıldız ise diz sağlığını korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Aşırı kilo dize çok yük bindirir, diz sağlığı için fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor.

Özellikle ağrısız dönemlerde yürüyüş.

Düzenli spor yaparak genel kondisyonu artırmak, kas kuvvetini, kasların ve eklemlerin esnekliğini artırmak gerekiyor.

Denge ve propriosepsiyon egzersizleri de çok önemli.

Sporun dizleri çok zorlamaması gereklidir.

Sıçramalı, zıplamalı sporlar uygun olmaz.

Spor öncesinde ve sonrasında mutlaka germe egzersizleri yapılmalı.

Ayakkabı seçimi çok önemlidir. Çok yüksek topuklu ayakkabı önerilmez.

Ayakkabının arka desteği iyi olmalı.

Merdiven çıkarken diz ağrısı yaşayan kişiler, patella-femoral ağrı sendromu adı verilen bir hastalığa sahip olabilirler. Bu hastalık, diz kapağı kemiği ile diğer kemikler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanır ve kıkırdaklarda hasara neden olur. Bu hastalık, fizyoterapi, ilaç ve enjeksiyon gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak diz sağlığını korumak için kiloya dikkat etmek, düzenli spor yapmak, doğru ayakkabı seçmek gibi önlemler almak da çok önemlidir.

DHA