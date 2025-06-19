Merdivende çocuğunu tekmeleyen cani baba gözaltında! O anlar kamerada...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Eyüpsultan'da apartmanın koridorunda çocuğuna tekme atan baba, yapılan yakalama çalışması sonucu gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da bir binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme atan Turgay T. isimli şahıs yapılan yakalama çalışması sonucu gözaltına alındı.

Olayda merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından şiddet gören çocuk ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunularak, şahsın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağının altı çizildi.

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