Merdivenden çıkarken nefes nefese kalıyorsanız dikkat! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Düzenleme: Erhan Songür
Merdivenden çıkarken nefes nefese kalıyorsanız dikkat! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Merdivenden çıkarken nefes nefese kalınması durumundaki olayla ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ortaya çıktı.

Günlük yaşamın bir parçası olan merdiven çıkma gibi basit aktivitelerde bile nefes darlığı yaşıyorsanız, bu durum altta yatan ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Birçok uzman, merdiven çıkarken nefes nefese kalmanın basit bir kondüsyon eksikliği dışında, kardiyovasküler hastalıklardan akciğer problemlerine kadar çeşitli sağlık sorunlarını işaret edebileceğini belirtti.

Kardiyolog Dr. Ahmet Yılmaz bu konuda, "Merdiven çıkarken nefes darlığı yaşamak, kalp hastalıklarının erken bir belirtisi olabilir. Özellikle koroner arter hastalığı olan kişilerde, merdiven gibi efor gerektiren aktiviteler sırasında kalbin yeterli oksijeni sağlayamaması, nefes darlığına neden olabilir" dedi.

Yılmaz, bu tip belirtilerle karşılaşan kişilerin gecikmeden bir sağlık profesyoneline başvurmasını önerdi.

Pulmonolog Dr. Selin Kaya ise, bu durumun akciğerlerle ilgili sorunların da bir işareti olabileceğine dikkat çekti.

Kaya'ya, "Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik akciğer hastalıkları, merdiven çıkarken nefes darlığı yaşamanın temel nedenlerinden biridir. Akciğerlerin hava kapasitesinin azalması veya hava yollarındaki daralmalar, günlük aktivitelerde bile nefes darlığına yol açabilir." dedi.

Bu konuyu ele alan 2018 yılında The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, 40 yaş üzeri bireylerde merdiven çıkarken yaşanan nefes darlığının, akciğer kapasitesinde azalma ve kardiyovasküler risklerle doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi.

Aynı çalışma, bu tip semptomların erken teşhis edilmesinin, ileride gelişebilecek ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Merdiven çıkarken nefes nefese kalma durumu, kondüsyon eksikliğinden öte, daha ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. Eğer bu tür belirtilerle karşılaşıyorsanız, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanız önemli.

Sağlık uzmanları, erken teşhis ve tedavinin, ciddi komplikasyonların önüne geçmede hayati önem taşıdığını belirtti.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Köksal, bu durumun kalp kapağı hastalıklarının belirtisi olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Ahmet Köksal, "Eğer 40'lı yaşlardaysanız ve 3-4 kat merdiven çıkarken yaşıtlarınızdan daha erken durmak zorunda kalıyor, nefesiniz daralıyor ve çarpıntınız oluyorsa, kalp kapağınızda problem olma ihtimali yüksektir" dedi.

Kalp kapak hastalıklarının geç teşhis edilmesi durumunda tedavinin zorlaşabileceğini ve ilerleyen safhalarda hayati risk oluşturabileceğini belirtti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sağlam ise, nefes darlığının kalp yetmezliği gibi ciddi durumların belirtisi olabileceğini ifade etti.

Dr. Sağlam, "Kalp yetmezliği, kalbin vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar kanı pompalayamaması sonucu gelişir ve ani ölüme yol açabilir" dedi.

Bilimsel araştırmalar, merdiven çıkarken nefes nefese kalmanın kalp ve akciğer sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi.

Kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve kalp kapak hastalıkları gibi durumlar, bu belirtilerin altında yatan yaygın nedenlerdir.

Ayrıca, yapılan araştırmalar, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmenin bu tür belirtileri azaltabileceğini ortaya koydu.

Kalp yetmezliği tanısı koymak için akciğer filmi, elektrokardiyografi (EKG) ve ekokardiyografi gibi tanı yöntemleri kullanıldı.

Bu yöntemlerle kalbin kasılma gücü ve fonksiyonları ayrıntılı olarak incelenebildi.

Merdivenden çıkarken nefes nefese kalmak, göz ardı edilmemesi gereken ciddi bir belirti.

Uzmanlar, bu durumun kalp kapağı hastalıkları ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirtmektedir. Düzenli doktor kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile bu riskler azaltılabilir.

Son Haberler
İkinci el araba alım satımında yeni dönem. Ticaret Bakanlığı resmen duyurdu Otomotiv
İkinci el araba alım satımında yeni dönem. Ticaret Bakanlığı resmen duyurdu
İbrahim Saraçoğlu çobançantası otunun mucizelerini açıkladı. Basurdan tansiyona kadar faydaları say say bitmiyor Şifalı Bitkiler
İbrahim Saraçoğlu çobançantası otunun mucizelerini açıkladı. Basurdan tansiyona kadar faydaları say say bitmiyor
Türkiye'nin EURO 2024 kaybı belli oldu Spor
Türkiye'nin EURO 2024 kaybı belli oldu
Google'dan 'işte bu' dedirtecek özellik. Artık daha kolay yapılacak Teknoloji
Google'dan 'işte bu' dedirtecek özellik. Artık daha kolay yapılacak
Balkondan atlayan adam bir saniye önce konulan minderin üzerine düştü Gündem
Balkondan atlayan adam bir saniye önce konulan minderin üzerine düştü
Bugün kimin maçı var? 27 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 27 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Sağlıklı toplum için yapılması gerekenler Sağlık
Sağlıklı toplum için yapılması gerekenler