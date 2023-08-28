F.Bahçe'nin 4 milyon euroya sattığı Berisha 15 milyon euro. Alman devi istiyor

Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Merghim Berisha'yı Alman devi yakın takibine aldı.

F.Bahçe'nin 4 milyon euroya sattığı Berisha 15 milyon euro. Alman devi istiyor

Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonunda transfer olan ve sonraki sezon Jorge Jesus'un planları arasında olmayan Alman forvet Merghim Berisha, geçtiğimiz sezonu Augsburg'da kiralık geçirmesinin ardından performansıyla Ausgburg'un beğenisini kazandı.

Bundesliga ekibi bu sezon başında oyuncunun bonservisini aldı.

Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund, 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Haberin devamında ise Augsburg'un bonservis geliri olarak 15 milyon Euro civarında bir beklentisi bulunduğu ifade edildi.

Alman forvet geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla 24 maça çıktı. Berisha, 10 gol ve 4 asist üretti.

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