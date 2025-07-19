Merhum Belediye Başkanı Deniz Zeyrek'in kızı Nehir hedefini tutturdu

Kaynak: Haber Merkezi
Merhum Belediye Başkanı Deniz Zeyrek'in kızı Nehir hedefini tutturdu

Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in, baba mesleği mimarlık okumak için gerekli puanı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girişte refakat ettiği vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in, baba mesleği mimarlık okumak için gerekli puanı aldığını duyurdu.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Lüks saat sektöründe Körfez’in gözü İsviçre’de: En çok alım yapan ülke belli oldu
Lüks saat sektöründe Körfez’in gözü İsviçre’de: En çok alım yapan ülke belli oldu
MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bahçeli’ye ateş püskürttü!
MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bahçeli’ye ateş püskürttü!
Merhum Belediye Başkanı Deniz Zeyrek'in kızı Nehir hedefini tutturdu
Merhum Belediye Başkanı Deniz Zeyrek'in kızı Nehir hedefini tutturdu
Sürücüler dikkat, bu hataya sakın düşmeyin! Bedeli 48 bin 315 lira
Sürücüler dikkat, bu hataya sakın düşmeyin! Bedeli 48 bin 315 lira
Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin teklifine yanıt!
Ümit Özdağ'dan Bahçeli'nin teklifine yanıt!