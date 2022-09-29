Merhum Sakıp Sabancı'nın oğlu Metin Sabancı'nın son hali yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü iş insanı merhum Sakıp Sabancı'nın 1970 yılında dünyaya gelen engelli oğlu Metin Sabancı'nın yıllar sonraki hali gündeme geldi.

Türkiye'nin en zengin ve prestijli isimleri arasında yer alan merhum iş insanı Sakıp Sabancı paranın saadet getirmediğini ve önemli olanın sevdiklerinin sağlığı olduğunu, "Mal, mülk para bir yana. Fabrikalar yaptım, arabalar ürettim ama ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir." ifadeleriyle dile getirmişti.

Sabancı ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Metin Sabancı bu gün 52 yaşında. Metin Sabancı'nın son halini yeğeni Melisa Tapan sosyal medyadan paylaştı

Melisa Tapan dayısı ile olan fotoğrafın altına ''Telefonumu karıştırırken karşıma çıktı bu resim. Ne yakışıklı ne masum benim dayım'' notunu yazdı