



Oyunculuk kariyerine 2012 yılında ''Sultan'' adlı projeyle başlayan güzel oyuncu kariyerindeki asıl yükselişi 2013-2015 yılları arasında Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı ''Medcezir'' dizisindeki ''Hale'' karakteriyle yakaladı.



Ünlü oyuncu daha sonra Yüksek Sosyete, Sandık Kokusu, Söz, Kaderimin oyunu gibi projelerle de adından söz ettirmeyi başardı.



Samimi ve kendinden emin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Meriç Aral kariyerindeki başarılı yolcuğuna geçtiğimiz ay anne olması nedeniyle kısa bir ara verdi. Ünlü oyuncu oğlunun yüzünü kameralardan sır gibi saklamayı tercih ediyor. Buna rağmen Aral'dan gelen annelik pozu takipçileri tarafından pozitif bir etkileşimle karşılandı.



Kendisi gibi oyuncu olan eşi Serkan Keskin ile yaşadığı fırtınalı aşkı evlilik kararıyla taçlandırmaya karar veren oyuncu 2024 yılında sade bir organizyon tercih ettiği sosyetenin de yer aldığı bir düğünle dünyaevine girdi.



Eşi ile arasındaki yaş farkı zaman zaman gündeme getirilse de çift eleştirilere cevap vermemeyi tercih ediyor. Ünlü çift henüz oğullarının yüzünü paylaşmadı ancak Meriç Aral'ın oğlu ile ilk karesi büyük beğeni topladı. Bebeğinin yüzünü henüz göstermese de Meriç Aral'ın doğum sonrasında fiziğini koruması dikkat çekti.



İşte Meriç Aral'ın oğluyla ilk karesi...





Ünlü oyuncu, yayımladığı bu fotoğrafa; "Nazar boncuklarınız hazırsa; sondan başa Güneş'in 9 ay + 40 gün. 41 kere maşallah" ifadelerini kullandı.