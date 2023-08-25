Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi’nde yanan Dadia ormanlık alanında düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin bulunduğu bildirildi.

KAYNAK: AA
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 1

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, bu sabah Kavacık (Lefkimi) köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yanmış ceset bulundu.

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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 2

Otopsi için Adli Tıp'a götürülen cesedin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.

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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 3

Ülkede 19 Ağustos'tan beri süren yangınlar, tamamen kontrol altına alınamasa da 7'nci gününde etkisini kaybetti.

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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 4

Viotia'da 21 Ağustos'ta bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen, yaşamını yitirmişti.

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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 5

2'Sİ ÇOCUK 18 KİŞİNİN CESEDİ BULUNMUŞTU

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.

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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 6
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 7
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 8
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 9
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 10
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 11
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 12
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 13
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 14
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 15
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 16
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 17
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 18
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 19
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 20
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 21
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 22
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 23
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 24
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 25
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 26
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 27
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 28
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 29
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Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu 30
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