YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin

Trakya'nın can damarı Meriç Nehri'nin kaderini belirleyecek kritik ÇED kararı, bölgeyi ayağa kaldırdı. Saniyede 7,2 m³ (Günde 622 milyon litre) su çekimi planının, Trakya'nın ekolojik ve ekonomik geleceğini yok edeceği iddia ediliyor.

Resmî Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarında yer alan bu plan, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın günlük su ihtiyacına denk gelen devasa miktarda suyun organize sanayi bölgelerine transferini öngörüyor.

Uzmanlar, Meriç’in debisinin kuraklık nedeniyle önümüzdeki yıllarda zaten %50-70 oranında düşeceği uyarısını yaparken, bu yükün eklenmesinin nehri 3-4 yıl içinde kurutacağını belirtiyor. İddialara göre bu tercihin ardında, Trakya’da tükenen yeraltı su rezervlerinin resmî itirafı yatıyor.

"Nehrin denize giden suyu boşa akmıyor; Gala Gölü’nü besliyor ve Enez-Gala Delta Ekosistemi'ni tuzlanmaya karşı koruyor" diyen çevre örgütleri, su çekimi gerçekleşirse çeltik üretimi başta olmak üzere tarımın biteceğini ve yeraltı sularının tuzlanacağını vurguluyor.

Trakya'nın tüm sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları ve siyasi temsilcileri, bu projeyi "su cinayeti" olarak adlandırarak, nehrin geleceği için partiler üstü bir ortak mücadele çağrısı yaptı.