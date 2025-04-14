Merih Demiral bir ilki başardı

Merih Demiral, FIFA tarafından düzenlenen FIFA Players Executive Programme'a seçilen 40 futbolcu arasında yer aldı. Merih Demiral, Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim oldu.

TFF'DEN AÇIKLAMA

A Millî futbolcumuz Merih Demiral, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından düzenlenen FIFA Players Executive Programme'a seçilen dünya çapındaki 40 oyuncudan biri oldu. 27 yaşındaki millî futbolcumuz, aynı zamanda Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim olarak ülkemizi gururlandırdı.



Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor.



FIFA'nın yeni oluşturduğu programda katılımcılar, çevrim içi toplantılarla eğitim görecek ve iki kez de FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde yüz yüze toplantılara katılacak. İlk kez düzenlenen programın katılımcıları arasında David Luiz, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez, Jamie Vardy gibi dünyaca ünlü futbolcular da yer alıyor.

"KENDİMİ GELİŞTİRME OLANAĞI SUNUYOR"



Players Executive Programme'a kabul edilmesiyle ilgili TFF.org'a açıklamalarda bulunan Merih Demiral, şunları söyledi: "FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkânı vermesini son derece değerli buluyorum."